"핵전쟁 터지나?" 단 4대 美 '최후의날 비행기' 뜨자 공포 확산

"핵전쟁 터지나?" 단 4대 美 '최후의날 비행기' 뜨자 공포 확산

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-01-12 17:03
수정 2026-01-12 17:40
하늘 위 펜타곤…핵전쟁 시 공중지휘소
“LAX 착륙은 51년만” 주장에 불안 고조

뉴욕포스트와 LA타임스는 미 공군 E-4B 나이트워치가 8일(현지시간) 오후 LAX에 착륙했다가 이튿날 C-17 수송기와 함께 이륙했다고 보도했다. 사진은 이날 오후 LAX에 착륙 중인 E-4B 나이트워치. 2026.1.8 에어라인 비디오 화면
뉴욕포스트와 LA타임스는 미 공군 E-4B 나이트워치가 8일(현지시간) 오후 LAX에 착륙했다가 이튿날 C-17 수송기와 함께 이륙했다고 보도했다. 사진은 이날 오후 LAX에 착륙 중인 E-4B 나이트워치. 2026.1.8 에어라인 비디오 화면


공중급유기 KC-135R이 E-4B 공중지휘통제기에 급유하는 모습. 미 공군 제공
공중급유기 KC-135R이 E-4B 공중지휘통제기에 급유하는 모습. 미 공군 제공


‘하늘 위 펜타곤’으로 불리는 미 공군 공중지휘통제기 ‘E-4B 나이트워치(Nightwatch·야간감시)’가 미국 로스앤젤레스 상공에 나타났다.

뉴욕포스트와 LA타임스는 미 공군 E-4B 나이트워치가 8일(현지시간) 오후 LAX에 착륙했다가 이튿날 C-17 수송기와 함께 이륙했다고 보도했다. 실시간 항공 중계 서비스 ‘에어라인 비디오’는 이 항공기가 LAX에 착륙한 건 51년 만이라고 주장하기도 했다.

E-4B 나이트워치는 핵전쟁 등 비상시 미국의 공중지휘소 역할을 하는 일종의 ‘전시상황실’이다. 이 때문에 ‘심판의 날 비행기’, ‘최후의 날 비행기’로 불린다.

냉전 시기 미국이 보잉 747-200B를 군용으로 개조해 만든 이 항공기는 세상에 단 4대뿐이다. 대당 제작비는 1998년 기준 2억 2300만 달러, 시간당 운용비는 16만 달러에 이른다.

기체는 핵폭발이나 전자기파(EMP) 공격에도 작동하도록 특수 물질로 만들어졌다.

핵전쟁시 지상의 통신 시스템이 파괴돼도 수중 핵잠수함, 인공위성 등 세계 전역의 미군과 즉각 연락할 수 있는 지휘통신 시스템을 갖췄다.

기체 꼬리 부분에는 깊은 바닷속 잠수함에 직접 명령을 내릴 수 있도록 수중 교신용 안테나가 장착됐다. 기체 상단 돔에는 위성통신용 안테나가 내장돼 있다.

항공기는 급유 없이 12시간, 공중급유시 3일 하늘에 떠 있을 수 있다.

미국의 베네수엘라 침공과 이란 시위 격화, 신형 극초음속 중거리 미사일 ‘오레시니크’를 동원한 러시아의 우크라이나 공격 상황에서 E-4B 나이트워치가 등장하자, 소셜미디어(SNS)에는 핵전쟁 불안이 확산했다.

특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 공격 옵션을 검토 중이던 지난 6월 E-4B 나이트워치가 워싱턴 앤드류스 합동기지로 향한 전례는 공포심을 자극했다.

“헤그세스 장관 순방 일정에 동원”
피트 헤그세스 미국 국방장관이 7일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 미 하원에 베네수엘라 사태에 대해 브리핑하며 손짓하고 있다. 2026.1.7 워싱턴 로이터 연합뉴스
피트 헤그세스 미국 국방장관이 7일(현지시간) 워싱턴 국회의사당에서 미 하원에 베네수엘라 사태에 대해 브리핑하며 손짓하고 있다. 2026.1.7 워싱턴 로이터 연합뉴스


한바탕 소동이 일자 미 국방부는 E-4B 나이트워치가 피트 헤그세스 국방장관 공식일정에 동원됐다고 뉴욕포스트에 확인했다.

헤그세스 장관은 미국 방위 산업 기지를 시찰하고 군 모병을 증진하기 위한 ‘자유의 무기고’ 순방 일정을 소화 중이다.

항공기에는 극우 인플루언서 로라 루머도 탑승한 것으로 전해졌다.

실제로 1990년 소련 붕괴로 핵전쟁 위험이 축소된 이후 E-4B 나이트워치는 미국 국방장관이나 합동참모의장의 의전용으로 활용되며 민간 공항에서 심심찮게 목격되고 있다.

2010년과 2013년, 2017년, 2021년, 2023년에는 당시 국방장관을 태우고 한국 오산공군기지에 착륙한 바 있다.

미국의 E-4B 나이트워치 항공기가 2009년 8월 29일~30일(현지시간) 뉴멕시코주 공군기지에서 열린 자유의 수호자 오픈 하우스 및 에어쇼에서 미 해군 블루 엔젤스 F-18 전투기들 위를 날고 있다. 미 공군 자료
미국의 E-4B 나이트워치 항공기가 2009년 8월 29일~30일(현지시간) 뉴멕시코주 공군기지에서 열린 자유의 수호자 오픈 하우스 및 에어쇼에서 미 해군 블루 엔젤스 F-18 전투기들 위를 날고 있다. 미 공군 자료
권윤희 기자
