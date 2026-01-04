“우쭈쭈~” 귀엽다고 키우다 ‘손가락 절단’까지…中 ‘이색 유행’에 치명적 사고

이미지 확대 중국 베이징에 사는 한 남성이 애완 독사에게 먹이를 주다 물려 엄지손가락을 절단하는 사고가 발생했다. 중국 CCTV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 베이징에 사는 한 남성이 애완 독사에게 먹이를 주다 물려 엄지손가락을 절단하는 사고가 발생했다. 중국 CCTV 캡처

중국에서 독사를 애완동물로 키우던 남성이 애완용 뱀에게 직접 먹이를 주다가 물려 엄지손가락을 절단하는 사고가 발생했다. 최근 중국에서 번지고 있는 이색 애완동물 열풍이 치명적인 사고로 이어지고 있어 전문가들이 경고에 나섰다.1일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 지난달 18일 중국 베이징에 사는 황씨가 애완동물로 키우던 독사인 긴코살모사에 물린 사건이 발생했다.이 뱀은 중국에서 ‘오보사’(五步蛇·다섯 걸음 뱀)로 불린다. 물리면 다섯 걸음도 걷지 못하고 죽는다는 속설이 있을 정도로 맹독을 지녔다.얼마 전 이 뱀은 아파서 스스로 먹이를 먹지 못하게 됐다. 황씨는 손으로 직접 뱀에게 먹이를 줬고, 그 순간 뱀이 그의 손가락을 덥썩 물었다.황씨는 “독 때문에 혈액 응고 기능이 심각하게 손상됐다”고 말했다. 엄지손가락에 괴사가 진행되자 의료진은 결국 황씨의 엄지손가락을 전달했다.사고를 낸 뱀이 그 후 어떻게 처리됐는지는 알려지지 않았다.최근 중국에서는 이색 애완동물 키우기 열풍이 번지고 있다. 이에 따라 관련 사건 사고도 잇따라 터지고 있다.지난 2월 상하이 세관은 푸둥국제공항에서 가방에 독다트개구리를 넣어 중국으로 들어오려던 남성을 적발했다.라틴아메리카가 원산지인 이 개구리는 세계에서 가장 독성이 강한 것으로 알려져 있다. 남성은 세관 직원들에게 “개성 있는 애완동물로 키우고 싶었다”고 말했다.이 개구리는 당국에 의해 살처분됐다. 이 남성이 어떤 처벌을 받았는지는 공개되지 않았다.