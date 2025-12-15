중국 갈등 속 日 53년만에 판다 ‘무보유국’된다

이미지 확대 우에노동물원 홈페이지 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 우에노동물원 홈페이지 캡처.

이미지 확대 쌍둥이 판다 수컷 샤오샤오. 우에노동물원 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 쌍둥이 판다 수컷 샤오샤오. 우에노동물원 홈페이지 캡처

이미지 확대 쌍둥이 판다 암컷 샤오샤오. 우에노동물원 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 쌍둥이 판다 암컷 샤오샤오. 우에노동물원 홈페이지 캡처

중일 갈등이 장기화하는 가운데 일본에 마지막으로 남아 있던 자이언트판다 2마리가 내년 1월 하순 중국으로 반환된다. 이에 따라 일본은 1972년 중일 국교 정상화 이후 53년만에 ‘판다 무보유국’이 될 전망이다.아사히신문은 15일 도쿄 우에노동물원에서 사육 중인 쌍둥이 판다 수컷 ‘샤오샤오’와 암컷 ‘레이레이’가 내년 1월 하순 중국으로 돌아간다고 전했다. 두 판다는 2021년 6월 우에노동물원에서 태어나 일본에서 자라온 쌍둥이로 공개 때마다 긴 줄이 늘어설 정도로 큰 인기를 끌어왔다.신문은 “일본 정부가 중국 측에 새로운 판다 대여를 지속적으로 요청해 왔지만 실현 전망은 서지 않고 있다”며 “이번에 두 마리까지 반환되면 1972년 이후 처음으로 일본에서 판다가 완전히 사라지게 된다”고 전했다.특히 지난달 7일 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 중일 간 갈등이 고조된 상황이어서 당분간 신규 판다 대여 협상이 진척되기는 어려울 것이라는 관측이 나온다.판다는 중일 국교가 정상화된 1972년 처음 일본에 들어온 이후 보호 연구를 명목으로 한 공동 대여 형식으로 지금까지 30마리 이상이 일본에서 사육돼 왔다.중국은 전 세계에서 자국에만 서식하는 자이언트판다를 외교적 상징으로 활용해 우호 관계를 맺은 국가에 선물하거나 일정 기간 대여하는 이른바 ‘판다 외교’를 펼쳐왔다. 중국 규정에 따르면 해외에서 태어난 자이언트판다는 성체가 되는 만 4세 전후에 중국으로 반환하도록 돼 있다.