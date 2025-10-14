“우리 오빠 아냐?”…실종됐던 남성, 2년 만에 ‘거울 셀카’ 등장한 사연

방금 들어온 뉴스

“우리 오빠 아냐?”…실종됐던 남성, 2년 만에 ‘거울 셀카’ 등장한 사연

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-10-14 10:43
수정 2025-10-14 10:43
에콰도르 인플루언서이자 사업가인 에이미 솔라노가 한 의류 매장에서 거울에 비친 자기 모습을 촬영하고 있을 때 매장 밖에서 나타난 콜롬비아 출신 철학자이자 음악가 디에고 론도뇨의 모습. 틱톡 캡처
에콰도르 인플루언서이자 사업가인 에이미 솔라노가 한 의류 매장에서 거울에 비친 자기 모습을 촬영하고 있을 때 매장 밖에서 나타난 콜롬비아 출신 철학자이자 음악가 디에고 론도뇨의 모습. 틱톡 캡처


수년간 실종됐던 콜롬비아 남성이 ‘거울 셀카’를 찍는 한 여성 인플루언서의 소셜미디어(SNS) 영상에 등장하면서 화제가 됐다.

12일(현지시간) 미러, 엘콜롬비아노 등 외신에 따르면 콜롬비아 출신 철학자이자 음악가 디에고 론도뇨(41)는 2년여 전 실종됐는데, 최근 한 틱톡 영상에 등장했다. 에콰도르 출신 인플루언서이자 사업가인 에이미 솔라노가 촬영한 영상에서다.

솔라노가 에콰도르에 있는 자신의 의류 매장에서 거울을 바라보며 영상을 촬영하고 있었는데, 이때 한 남성이 매장 밖에 선 채 솔라노를 지켜보는 것처럼 미소지은 채 서 있었다. 솔라노를 남성을 인지하고 웃어 보였다.

솔라노는 이 영상을 지난달 자신의 틱톡 계정에 올렸는데 순식간에 영상이 확산했고, 13일 기준 조회수 6500만회 이상을 기록했다. 영상이 확산하면서 론도뇨 가족이 솔라노의 영상에 댓글을 달아 론도뇨를 찾을 수 있게 도와달라고 요청했다.

얼마 지나지 않아 이 이야기는 언론과 SNS에서 화제가 됐고 페루 경찰은 론도뇨를 찾아 나섰다. 경찰을 만난 론도뇨는 콜롬비아에 있는 가족들과 영상 통화를 하며 안부를 전한 것으로 알려졌다.

경찰이 론도뇨에게 콜롬비아로 돌아갈 의사가 있는지 물었으나 론도뇨는 당장 돌아갈 생각이 없다고 밝힌 것으로 전해졌다. 경찰은 론도뇨가 현재 위험에 처해 있지 않으며, 건강 문제도 없다고 밝혔다.

론도뇨는 이 일을 계기로 페루에서 일약 화제의 인물이 됐다. 매체에 따르면 페루에서 많은 사람이 그를 알아보며 음식과 옷을 주는 등 호의를 베풀었다고 한다.
조희선 기자
