日야권 ‘다마키 카드’ 현실화?…148석 제1야당이 27석 대표 택한 이유

이미지 확대 다마키 유이치로 국민민주당 대표. 교도 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다마키 유이치로 국민민주당 대표. 교도 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

자민·공명 연립 붕괴로 일본 정국이 급류를 타는 가운데 27석을 가진 제3야당 국민민주당의 다마키 유이치(56)로 대표가 야권 총리 후보로 좁혀지는 양상이다. 정권교체의 실익을 앞세운 입헌민주당, 존재감 확대를 노리는 일본유신회, 연립 이탈 후 교섭력을 되찾으려는 공명당의 이해가 맞물리며 ‘다마키 카드’가 현실화하고 있다는 평가다.다마키 대표는 13일 자신의 엑스(X)에 “입헌민주당과의 당수 회담에 응하겠다”며 “내용이 있는 회담이 되기 위해서는 우선 회담의 주제 등을 정리하기 위해 간사장회담을 열자”고 밝혔다. 아울러 간사장 회담에 유신회, 공명당도 포함하자고 했다. 다카이치 사나에 자민당 총재에 맞서 정권교체를 노리는 입헌민주당의 노다 요시히코 대표는 전날 야당 당수 회담을 제안했다.제1야당인 입헌민주당이 스스로 후보를 내지 않고 제3당 대표를 밀기로 한 것은 정권교체 실현 가능성을 극대화하기 위한 현실적 판단으로 풀이된다. 진보 성향이 강한 입헌민주당은 중도·보수층 확장에 한계가 있다. 반면 전 재무성 관료 출신의 온건 보수 다마키는 자민당 실망층까지 흡수할 수 있는 인물로 평가된다. 입헌민주당이 총리직을 내주더라도 148석의 제1야당 지위를 유지한 채 입법·예산 심의에서 실질적 주도권을 확보할 수 있다는 계산도 깔려 있다.공명당도 태도를 바꾸며 야권에 유리한 흐름이 형성되고 있다. 자민당과의 결별 직후까지만 해도 “다카이치 총재도, 야당 후보도 적지 않겠다”며 거리를 뒀지만 니시다 마코토 공명당 간사장이 이날 방송에서 “모든 가능성이 있다”고 발언하며 다마키 연합 참여 가능성을 열어뒀다.가가와현 출신의 다마키는 도쿄대 법학부와 하버드대 케네디스쿨을 졸업한 전 재무성 관료다. ‘현실적 중도보수’를 자임하는 정책가형 정치인으로, 경제·재정 분야에 강점을 지녔다. 재정 건전화, 디지털 정부 추진, 원전 재가동, 방위력 강화 등 실용주의 노선을 견지해왔으며, 사회보장 제도 개혁과 출산·육아 지원에도 적극적이다. 다만 복지 확대보다 지속 가능한 재정 개혁을 우선시한다.지난해 ‘실질임금 인상’ 화두를 내세워 중의원 선거에서 국민민주당 의석을 늘리며 존재감을 높였다. 다만 같은 해 말 불륜 의혹으로 당내 징계를 받은 전력이 있다.