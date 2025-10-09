대만 총통 “트럼프, 시진핑 침공 포기 설득하면 노벨 평화상 확실”

中 합병 위험 언급하며 지지 당부

라이칭더 대만 총통이 미국 방송과의 인터뷰에서 “만약 도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 대한 무력 공격을 영구적으로 포기하도록 시진핑 중국 국가주석을 설득한다면 확실히 노벨 평화상을 수상할 것”이라고 말했다.라이 총통은 7일(현지시간) 공개된 보수 성향의 라디오 쇼 ‘클레이 트래비스 앤 벅 섹스턴 쇼’ 인터뷰에서 트럼프 대통령의 노벨 평화상 수상 가능성과 관련해 이같이 언급했다. 그는 트럼프 대통령이 지난 8월 인터뷰에서 “시 주석이 ‘당신이 대통령인 동안에는 절대 그렇게(대만 침공을) 하지 않겠다’고 했다”고 한 발언을 언급하면서 “(대만에 대한) 트럼프 대통령의 계속적인 지지를 희망한다”고 밝혔다.라이 총통은 이 인터뷰에서 “중국이 대만을 합병하면 미국과의 경쟁에서 더 강한 위치에 서게 될 것”이라며 “이는 결국 미국의 이익에도 영향을 끼칠 것이다. 그런 만큼 트럼프 대통령이 계속 인도·태평양의 평화 안정을 유지할 수 있기를 바란다”고 호소하기도 했다.그동안 트럼프 대통령은 10일 수상자가 발표되는 노벨 평화상을 받고 싶다는 욕심을 숨기지 않았다. 그는 이스라엘·이란, 인도·파키스탄, 아르메니아·아제르바이잔 분쟁 등 7개 이상의 전쟁을 종식시켰다며 유엔이 하지 못한 일을 했다고 주장해 왔다.미 정치 매체 폴리티코는 오는 26~28일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에서 트럼프 대통령이 태국·캄보디아 평화협정 서명식을 주재하는 것을 정상회의 참석 조건으로 제시했다고 8일 보도하기도 했다.CNN은 올해 트럼프 대통령의 노벨 평화상 수상 가능성은 높지 않다고 분석했다. 다만 우크라이나 전쟁과 가자 전쟁을 모두 종식시킬 경우 내년 노벨 평화상은 트럼프 대통령에게 돌아갈 가능성이 높다고 전망했다.