“히말라야서 40대 한국인 등산객 사망…셰르파는 극적 구조”

이미지 확대 부탄행 기내에서 본 히말라야 산맥. 왼쪽에 피라미드처럼 솟은 봉우리가 초모랑마(에베레스트)다. 2023.8.11 손원천 기자 (기사 내용과 직접 관련 없음) 닫기 이미지 확대 보기 부탄행 기내에서 본 히말라야 산맥. 왼쪽에 피라미드처럼 솟은 봉우리가 초모랑마(에베레스트)다. 2023.8.11 손원천 기자 (기사 내용과 직접 관련 없음)

네팔·중국 국경지대에 있는 에베레스트산에서 거센 눈보라로 등산객 수백 이 고립된 가운데, 인근 네팔 봉우리에서 한국인 등산객 1명이 숨진 채 발견됐다고 로이터 통신과 현지 매체 투어리즘타임스 등이 6일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 이날 네팔 히말라야 산맥의 메라피크봉(6476m)에서 구조 헬기가 46세 한국인 등산객의 시신을 수습했다. 함께 등산하던 셰르파(등반 안내인)는 해발 약 5800m 지점에서 헬기에 구조됐다.에베레스트산에서 남쪽으로 약 31㎞ 떨어진 메라피크봉은 네팔에서 가장 높은 ‘트레킹 피크’로 꼽힌다. 기술적으로 난도가 높지는 않지만 고도와 날씨 조건이 험해 상당한 위험을 수반한다.정상에서는 등반·트레킹의 명소로 정상에서 에베레스트(8848m), 로체(8516m), 마칼루(8465m), 초오유(8203m) 등 고봉들의 웅장한 전망을 감상할 수 있어서 등산객이 몰리는 곳이다.숨진 등산객은 지난 4일 메라피크 정상 등반을 시도했다가 하산하던 도중 눈보라로 현지에 갇힌 뒤 저체온증으로 숨진 것으로 알려졌다.툴시 구룽 네팔전국산악안내인협회 회장은 “등산객은 극한의 추위에 장기간 노출돼 사망한 것으로 보인다”라고 전했다.등산객과 셰르파가 실종되자 구조팀은 헬기 등을 동원, 수색에 나섰고 6일 시신을 수습했다.중국 국경절·중추절 연휴를 맞아 중국인 등 등반객이 몰린 가운데 지난 3일 저녁부터 이 일대에 폭설과 눈보라가 몰아치면서 많은 인원이 고립됐다.앞서 전날 중국 시짱(티베트)자치구에 속한 에베레스트산 동쪽 경사면 근처에서도 등반객 수백 명이 고립됐다가 이 중 약 350명이 구조대원들의 도움을 받아 근처의 작은 마을인 쿠당으로 대피한 바 있다.