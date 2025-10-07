‘빈 주사기’ SNS 영상에 프랑스 발칵…인플루언서 27세男 결국 징역형

이미지 확대 행인에게 빈 주사기를 찌르는 척하며 반응을 촬영해 징역 12개월을 선고받은 프랑스 인플루언서 ‘아민 모히토’. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 행인에게 빈 주사기를 찌르는 척하며 반응을 촬영해 징역 12개월을 선고받은 프랑스 인플루언서 ‘아민 모히토’. SNS 캡처

프랑스에서 행인들에게 빈 주사기를 찌르는 척하며 놀란 반응을 촬영한 인플루언서가 징역형을 선고받았다. 당시 프랑스 전역에서 주사기 공격 공포가 확산되던 시기여서 사회적 파장이 컸다.6일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신 보도에 따르면, 프랑스 파리 형사법원은 ‘아민 모히토’라는 활동명을 사용하는 인플루언서 일란 M(27)에게 최근 징역 12개월을 선고했다. 이 중 6개월은 집행유예가 적용됐다.법원은 또한 1760달러(약 250만원) 벌금과 3년간 무기 소지 및 휴대 금지 명령도 내렸다.일란은 지난 6월 세계 음악의 날 직전 소셜미디어(SNS)에 ‘미친 주사기 공격자 모히토’라는 제목의 영상을 올려 논란을 일으켰다. 영상에서 그는 빈 주사기로 행인들에게 주사를 놓는 척하며 공포에 질린 반응을 촬영했다.문제는 영상 공개 시점이었다. 당시 프랑스에서는 학생 파티와 페스티벌에서 주사기 공격 사건이 잇따라 보고되며 사회적 공포가 확산되고 있었다.실제로 6월 음악 축제 기간에만 경찰에 145건의 주사기 공격 신고가 접수됐다. 구체적 사례는 거의 확인되지 않았지만, 시민들의 불안감은 매우 컸다.검찰은 일란이 의도했는지 여부와 관계 없이 이런 장난으로 주사기 공격 현상을 부추겼다고 판단했다.검찰은 지난달 전자감독 하 징역 15개월(집행유예 5개월 포함)을 구형했다.재판에서 일란은 “제 세계에 빠져 있었고 아무것도 몰랐다”며 “스페인과 포르투갈 등 인터넷에서 본 것을 따라한 매우 나쁜 생각이었다”고 말했다.이어 “사람들에게 상처를 줄 수 있다고 생각하지 못했다. 그게 제 실수다. 다른 사람이 아닌 저 자신만 생각했다”고 밝혔다.하지만 프랑스 SNS 이용자들은 처벌이 너무 가볍다며 분노를 표출했다.한 이용자는 “6개월로는 부족하다”며 “빈 주사기라 해도 역겨운 행동이다. 이런 영상이 퍼지면 정신 나간 사람들이 유해 물질을 넣어 따라 할 수 있다”고 지적했다.다른 이용자는 “‘장난’이었다 해도, 속은 사람들은 실제로 찔려서 무언가에 감염됐을지 모른다는 공포 속에 살았을 것”이라고 말했다.