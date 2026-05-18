내란 혐의자된 ‘탄핵 공신’ 홍장원

특검, 중요 임무 종사 혐의로 입건

美에 ‘계엄 정당화 발언’ 전달 정황

이미지 확대 홍장원 전 국정원 1차장.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 홍장원 전 국정원 1차장.

뉴스1

2026-05-19 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2차 종합특검이 홍장원 전 국정원 1차장을 내란 중요 임무 종사 혐의로 입건했다. 특검은 윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 직후 미국 등에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하려 했고, 이 과정에 홍 전 차장이 관여했다고 보고 있다. 홍 전 차장은 “계엄 당일 윤 전 대통령이 ‘싹 잡아들이라’고 했다”고 증언하면서 윤 전 대통령 탄핵에 결정적인 역할을 했다. 탄핵 공신에서 내란 혐의자로 전락한 셈이다.2차 종합특검(특별검사 권창영) 김지미 특검보는 18일 정례브리핑을 열고 “조태용 전 국정원장, 홍 전 차장 등 6명을 내란 중요임무 종사 관련 피의자로 입건했다”며 “계엄 당시 조 전 원장이 윤 전 대통령을 만난 뒤 국정원 정무직 회의와 부서장 회의를 개최한 사실을 확인했다”고 설명했다. 특검은 윤 전 대통령이 계엄 선포 후 국정원을 통해 미국 측 중앙정보국(CIA) 등에 접촉해 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하려 한 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 조 전 원장은 19일, 홍 전 차장은 22일 출석해 조사받으라고 통보했다.홍 전 차장은 윤 전 대통령 탄핵 심판, 내란 재판에 증인으로 출석해 “계엄 당일 윤 전 대통령이 전화를 걸어 ‘싹 다 잡아들이라’고 했다”고 증언했다. 또 여인형 전 국군 방첩사령관에게 들었다며 이재명 대통령, 한동훈 전 국민의힘 대표 등 체포 명단을 공개하기도 했다. 다만 종합특검이 피의자로 입건하면서 수사를 피할 수 없게 됐다.한편 종합특검은 이날 오후 이은우 전 KTV 원장에 대해 구속영장을 청구했다. 종합특검이 구속영장을 청구한 것은 이번이 처음이다. 이 전 원장은 계엄이 선포됐던 2024년 12월 3일부터 같은 달 13일까지 내란 행위를 선전했다는 의혹을 받는다.