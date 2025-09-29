이혁 신임 주일대사 “한일관계 좋은 출발이 한중관계 지렛대”

방금 들어온 뉴스

이혁 신임 주일대사 “한일관계 좋은 출발이 한중관계 지렛대”

명희진 기자
명희진 기자
입력 2025-09-29 15:47
수정 2025-09-29 15:47
이혁 신임 주일 한국대사가 29일 도쿄 주일 한국대사관에서 열린 간담회에서 한일협력 중요성에 대해 발언하고 있다. 도쿄 연합뉴스
이혁 신임 주일 한국대사가 29일 도쿄 주일 한국대사관에서 열린 간담회에서 한일협력 중요성에 대해 발언하고 있다.
도쿄 연합뉴스


이혁 신임 주일 한국대사가 “한일관계가 좋은 출발을 해야 한중관계에서도 레버리지(지렛대)가 생긴다”며 한일관계의 전략적 가치를 강조했다.

이 대사는 29일 도쿄 주일한국대사관에서 열린 특파원 간담회에서 “이재명 대통령이 한일관계를 우리 외교가 성공하는 첫걸음이라는 생각을 가지고 있는 것 같다”며 “한일관계가 잘 풀려야 한미일 협력, 한미 동맹은 물론 안정적인 한중관계를 만들 수 있다”고 말했다.

이어 그는 “이재명 정부의 국익 중심 실용 외교가 가장 잘 구현되는 분야가 한일관계”라며 “대통령이 취임 후 첫 양자 방문국으로 일본을 택한 것은 쉽지 않은 결정이었지만 그만큼 국익을 중시했기 때문”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 지난달 도쿄에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 했고 이시바 총리는 30일 부산을 찾아 ‘셔틀 외교’ 차원의 회담을 이어간다. 이시바 총리는 다음달 4일 집권 자민당이 신임 총재를 선출한 후 국회에서 새 총리가 뽑히면 퇴임한다.

이 대사는 “누가 총리가 되더라도 좋은 분위기를 살려 한일관계를 진전시키겠다”고 했다. 그는 과거사는 과거사대로 대응하되 미래 지향적 협력은 분리해서 접근하는 ‘두 갈래 기조’를 이어갈 것으로 예상된다.

특히 주일한국대사관 관계자는 2년 연속 반쪽 추도식이 열린 사도 광산과 관련 “유명을 달리하신 분들을 정중하게 추도할 수 있도록 잘 궁리하겠다”며 “길게 끌면 안 되니까 조만간 결정할 것”이라고 말했다.

또 일제강점기 조선인 노동자 136명 등이 숨진 조세이 해저탄광 유골 조사와 관련해서는 “한국 정부는 의지가 있고 일본 정부도 관심을 갖고 있다”며 “한일 정부와 민간도 노력해 원만히 진행되도록 할 것”이라고 밝혔다. 조세이 탄광에서는 지난달 희생자 유골로 추정되는 뼈가 발견됐으나 일본 정부는 소극적인 태도를 보이고 있다.

이 관계자는 후쿠시마 수산물 수입 재개 문제에 대해서는 “국민적 지지가 높아져야 가능하다”고 말했다.

한편 이 대사는 주일 한국 대사관 공사와 외교부 동북아시아 1과장, 아시아태평양국장 등을 지낸 ‘일본통’이다. 문재인 정부에선 주베트남대사를 지냈다. 외무고시 13회로 위성락 국가안보실장과 동기다. 최근까지는 사단법인 한일미래포럼 대표를 지냈다.
도쿄 명희진 특파원
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
