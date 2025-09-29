웃음 주던 아역스타였는데… 36세에 LA 거리 노숙자로

이미지 확대 아역배우 시절 타일러 체이스와 현재 모습. Wild Management, GoFundMe 캡처 닫기 이미지 확대 보기 아역배우 시절 타일러 체이스와 현재 모습. Wild Management, GoFundMe 캡처

이미지 확대 틱톡, GoFundMe 캡처 닫기 이미지 확대 보기 틱톡, GoFundMe 캡처

미국 아역 배우 출신 타일러 체이스(36)가 로스앤젤레스 거리에서 노숙 생활을 하는 모습이 포착돼 충격을 주고 있다.미국 매체 보어드판다는 최근 온라인상에 로스앤젤레스 거리를 배회하는 타일러 체이스의 모습이 담긴 영상이 확산 중이라고 지난 24일(현지 시간) 보도했다.공개된 영상에서 타일러는 누더기를 입고 길바닥에 앉아 있는 모습이 확인됐다. 자동차 안에 있는 촬영자를 향해 “내 이름은 타일러 체이스다”라고 자신을 소개하는 장면도 담겼다. 36세라는 나이가 무색하게 심하게 야위고 노화된 외모가 안타까움을 자아냈다.영상을 촬영한 네티즌은 타일러를 위한 후원금 모금 페이지를 개설해 약 1200달러(약 160만원)를 모았다. 그러나 타일러 가족으로 추정되는 인물로부터 “타일러에게 필요한 것은 금전이 아닌 의료적 지원”이라는 메시지를 받았다고 밝혔다.가족 측은 “그는 약을 스스로 관리하지 못하고 휴대전화도 며칠 내로 잃어버린다”며 “돈은 오히려 그에게 해가 될 수 있다. 그는 착하고 순수한 아이지만 치료가 절실히 필요하다”고 강조한 것으로 전해졌다.보어드판다는 타일러가 과거 직접 운영한 유튜브 채널을 통해 양극성 장애(조울증)로 인한 슬픔을 털어놓은 사실이 있다고 전했다. 그의 채널에는 우울하고 혼란스러운 감정이 담긴 영상들이 다수 업로드되어 있었다.이 소식이 알려지자 팬들은 댓글 등을 통해 “믿을 수 없다” “약물 중독이 무섭다” “정말 가슴 아프다” 등의 반응을 보이며 슬픔과 충격을 표현했다.한편, 타일러는 2000년대 방영된 미국 어린이 채널 니켈로디언의 인기 드라마 ‘네드의 학교에서 살아남기’에서 마틴 퀘얼리 역을 맡았다. 주인공 네드의 친구로 활약하며 특유의 수다스럽고 엉뚱한 매력으로 많은 사랑을 받았다.