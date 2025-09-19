한일 이달 말 부산서 정상회담 조율

이시바 퇴임 전 마지막 해외 방문

2025-09-19

한일 양국이 이달 말 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 이재명 대통령 간 정상회담을 여는 방안을 조율 중인 것으로 알려졌다. 이번 방한은 이시바 총리의 취임 후 첫 방한이자 퇴임 전 마지막 해외 방문이 될 전망이다.18일 마이니치신문과 아사히TV 등 일본 언론은 복수의 외교 소식통을 인용해 이시바 총리가 30일부터 1박 2일 일정으로 한국을 방문해 이재명 대통령과 부산에서 회담할 예정이라고 보도했다.이번 회담은 이 대통령과의 셔틀외교 정착을 확인하는 자리라는 상징성을 갖는다. 아사히TV는 이시바 총리가 이번 방한을 통해 “한일 협력 기조를 다음 정권까지 이어가야 한다는 메시지를 차기 총리에게 전달하려 한다”고 분석했다.정상회담 장소로 서울이 아닌 부산이 거론되는 것은 지난달 방일 당시 이 대통령이 “셔틀외교가 한일 외교의 새로운 모델로 자리 잡기를 바란다”며 “서울이 아닌 지방에서 총리를 뵙고 싶다”고 제안한 데 대한 화답으로 풀이된다.마이니치신문은 “지난달 정상회담에서 저출산과 지방 활성화 등 양국의 공통 사회과제에 대해 정부 간 협의를 시작하기로 한 만큼 부산 회담에서도 관련 의제를 논의할 가능성이 있다”고 전했다.지난 7일 퇴임 의사를 밝힌 이시바 총리는 측근들에게 “임기 안에 반드시 한국을 찾겠다”는 의지를 드러내 온 것으로 알려졌다.﻿