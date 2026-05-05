‘문신 가득’ 2030 조폭들 도심 난투극… CCTV에 고스란히

세줄 요약 대전 서구 둔산동 도심 한복판에서 20~30대 남성 5명이 3대2로 나뉘어 주먹과 발로 서로를 폭행했다. 경찰은 현행범 2명을 체포하고 나머지도 입건했으며, 이들이 폭력조직원 또는 추종 세력인지 조사하고 있다. 대전 둔산동 도심서 5명 난투극 발생

CCTV에 폭행 장면과 문신 모습 포착

경찰, 현행범 체포 뒤 조직 연계 조사

이미지 확대 지난 3일 새벽 대전 서구 둔산동에서 폭력조직원 또는 추종 세력으로 보이는 남성들이 난투극을 벌여 경찰에 입건됐다. 사진은 싸움 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 일부. 채널A 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 3일 새벽 대전 서구 둔산동에서 폭력조직원 또는 추종 세력으로 보이는 남성들이 난투극을 벌여 경찰에 입건됐다. 사진은 싸움 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 일부. 채널A 보도화면 캡처

이미지 확대 지난 3일 새벽 대전 서구 둔산동에서 폭력조직원 또는 추종 세력으로 보이는 남성들이 난투극을 벌여 경찰에 입건됐다. 사진은 싸움 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 일부. JTBC 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 3일 새벽 대전 서구 둔산동에서 폭력조직원 또는 추종 세력으로 보이는 남성들이 난투극을 벌여 경찰에 입건됐다. 사진은 싸움 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 일부. JTBC 보도화면 캡처

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대전 도심 한복판에서 폭력조직원 또는 추종 세력으로 보이는 남성들이 난투극을 벌여 경찰이 수사에 나섰다. 이들이 서로 폭력을 행사하는 장면은 인근 폐쇄회로(CC)TV에 고스란히 담겼다.5일 대전경찰청 등에 따르면 지난 3일 오전 5시 20분쯤 대전 서구 둔산동 한 건물 앞에서 성인 남성 5명이 3대2로 나뉘어 서로를 주먹으로 때리거나 발로 차는 등 마구 구타하는 일이 발생했다.경찰은 직접 싸움을 벌인 2명을 현행범으로 체포하고, 나머지 3명에 대해서도 폭행에 가담한 것으로 판단해 입건한 것으로 전해졌다.경찰은 20~30대인 이들 가운데 3명은 대전 지역 A 폭력조직의 조직원 또는 추종 세력, 2명은 전북 지역 폭력조직의 조직원 또는 추종 세력으로 보고 있다. 다만 이들은 “조직에서 탈퇴한 상태”라고 주장한 것으로 알려졌다.CCTV 영상에는 남성들이 뒤엉켜 주먹을 휘두르는 모습이 담겼다. 웃통을 벗은 한 남성의 몸에는 문신이 가득한 모습이 보이기도 했으며, 땅에 쓰러진 상대를 향해서도 주먹질이 이어진다.이들은 같은 술집에서 술을 마시고 나오는 과정에서 엘리베이터에서 시비가 붙은 것으로 전해졌다. 약 10분간의 난투극 끝에 시민의 신고를 접수한 경찰이 출동하자 이들은 싸움을 멈춘 뒤 “넘어져서 다친 것”이라며 발뺌한 것으로 알려졌다.경찰은 이들을 상대로 정확한 사건 경위 등을 조사하고 있다.