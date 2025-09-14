‘첫 밀레니얼 성인’의 성유물, 시성 이틀만에 도난당해

베네수엘라서 카를로 아쿠티스 성유물 도난당해

가톨릭 교회 역사상 첫 밀레니얼 세대(1980년대에서 1990년 초중반에 출생) 성인으로 지정된 카를로 아티쿠스의 성유물이 시성 이틀 만에 도난당했다.13일(현지시간) 미국 abc 방송 등에 따르면 아쿠티스를 추모하는 베네수엘라 청년회 관계자인 아드리안 가르시아는 베네수엘라 서부 메리다주 카르데날 킨테로 시의 산 도미니코 사비오 본당에서 지난 9일 아쿠티스의 성유물이 사라졌다고 전했다.교구 직원들에 따르면 사라진 성유물은 작은 원형 천 조각으로, 성인이 직접 만진 물건에 해당하는 3급 성유물이다.본당의 유리로 된 성유물함에 보관돼 있던 성유물은 아쿠티스가 시성된 지 이틀 만에 사라졌다.가르시아는 “도난당한 성유물의 행방을 아직도 모른다”면서 “이 성유물은 큰 영적 가치를 지니고 있다. 성유물이 나타날 것으로 믿는다”고 말했다.앞서 교황 레오 14세는 1991년 영국 런던에서 태어나 2006년 15세의 어린 나이에 급성 백혈병으로 숨진 이탈리아 소년 아쿠티스를 성인의 반열에 올렸다.어릴 때부터 컴퓨터 프로그래밍을 독학한 아쿠티스는 수세기에 걸쳐 가톨릭 교회가 인정한 전 세계 100가지 이상의 성체 기록을 정리한 웹사이트를 만드는 등 온라인에서 신앙을 전파해 ‘신의 인플루언서’로 불렸다.런던에서 이탈리아 밀라노로 이주한 이후 매일 미사를 드렸고, 괴롭힘을 당하는 아이들과 노숙인들에게 음식과 침낭을 가져다주는 등 사랑과 자비를 실천했다.가톨릭 교회는 아쿠티스 사후 일어난, 과학적으로 설명할 수 없는 2건의 치유 사례를 기적으로 인정했다.2013년 희귀 췌장 기형을 앓던 7세 소년이 브라질의 한 성당에 있는 아쿠티스의 티셔츠 성유물을 만진 후 완치된 사례가 2020년 기적으로 인정받아 아쿠티스는 복자가 됐다.이후 가톨릭 교회는 2022년 사고로 생사를 오가는 딸을 둔 여성이 이탈리아 아시시의 아쿠티스 묘에서 기도한 뒤 딸이 의식을 회복하고 빠르게 완치된 일을 기적으로 승인하며 시성을 결정했다.아쿠티스의 묘를 다녀간 순례자는 지난해에만 100만명에 육박한다.가톨릭 교회는 성유물을 여러 나라 곳곳의 교회로 보내곤 한다. 도난당한 아쿠티스의 성유물은 베네수엘라 청년회가 아쿠티스 시성 직전 요청해 받은 것이었다.아쿠티스의 성유물은 앞서 온라인상에서 판매된 적 있다. 가톨릭 교회는 성유물이 온라인에서 거래되는 것을 강하게 비판했다.베네수엘라 현지 경찰은 도난당한 성유물의 행방을 수사하고 있다.