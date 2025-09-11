나토 동맹 폴란드, 러 드론 격추… 이례적 군사 개입에 확전 우려

“영공 침범… 국민 안전 실질 위협”

러 직접 공격은 최초… 긴장 고조

총리 “나토조약 제4조 발동 요청”

벨라루스 “드론 경로 이탈 통보”

러시아가 우크라이나에 대한 공습을 강화하고, 폴란드가 자국 영공을 침범한 러시아 드론을 격추하면서 ﻿긴장감이 높아지고 있다. 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이래 북대서양조약기구(나토) 소속 국가인 폴란드가 드론 격추와 같은 군사적 개입을 한 것은 이번이 처음이다.폴란드군은 10일(현지시간) 영공을 침범한 러시아 드론을 향해 전투기를 출격시켜 격추했다고 밝혔다. 이어 “이번 사건은 러시아의 전례 없는 폴란드 영공 침범이자 우리 국민의 안전에 실질적인 위협을 가한 침략 행위”라고 비난했다. 폴란드군은 또 전체 인구의 4분의1 수준인 주민 870만명에게 실내 대피령을 내렸다.나토에 따르면 폴란드 F-16, 네덜란드 F-35 전투기와 이탈리아 공중조기경보통제기(AWACS) 및 나토에 의해 공동 운용되는 공중급유기가 밤사이 드론 대응 작전에 참여했다. 나토의 패트리엇 방공체계 레이더가 러시아 드론을 탐지했으나 패트리엇이 대응에 직접 가담하진 않은 것으로 알려졌다.도날트 투스크 폴란드 총리는 이날 각료회의를 연 뒤 상당수 드론이 벨라루스 쪽에서 폴란드로 진입했다며 “19차례 영공을 침범한 사례가 발생했고, 드론 4대가 격추된 걸로 보인다”고 밝혔다.투스크 총리는 또 영토 보존, 정치적 독립 또는 안보가 위협받은 동맹국이 긴급 협의를 요청할 수 있다는 내용을 담은 ‘나토 조약 4조’ 발동을 요청했다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 북대서양이사회(NAC)에서 관련 논의를 했다고 전하면서 러시아를 향해 “우크라이나에서의 전쟁을 멈추고, 확전 행위를 멈추라”며 “(나토) 동맹들의 영공 침범을 중단해야 한다”고 경고했다. 반면 러시아의 우방국 벨라루스는 밤사이 드론이 경로를 이탈한 사실을 폴란드와 리투아니아에 통보했다고 주장했다.러시아가 우크라이나 서부를 깊숙이 공격하는 과정에 드론이 인접한 폴란드로 넘어간 것은 이번이 처음은 아니다. 동유럽에 위치한 폴란드는 동북쪽으로는 러시아 동맹국인 벨라루스, 동남쪽으로는 러시아와 전쟁 중인 우크라이나와 국경을 맞대고 있다.나토 동맹국들은 우크라이나전에 직접 개입하게 되면 분쟁이 서방과 러시아의 대결로 확대될 수 있어 무력 사용에 극도로 조심스러운 태도를 유지해왔다. 미국이 주도하는 나토는 한 동맹국이 공격받으면 전체가 공격받은 것으로 간주해 대응하는 ‘집단방위체제’를 운용하고 있다. 긴장 고조를 감안한 듯 뤼터 사무총장은 러시아 드론의 고의적 침범 여부를 묻는 질문엔 “전면적인 평가를 진행하고 있다”라고만 답했다.