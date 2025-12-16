“1년을 기대했습니다” 보령에 5년째 이어지는 익명의 기부 ‘훈훈’

방금 들어온 뉴스

"1년을 기대했습니다" 보령에 5년째 이어지는 익명의 기부 '훈훈'

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-16 13:42
수정 2025-12-16 13:42
익명의 기부자가 두고간 손편지와 저금통. 보령시 제공
익명의 기부자가 두고간 손편지와 저금통. 보령시 제공


충남 보령시 남포면에 익명의 기부자가 5년째 따뜻한 선물을 전달해 지역사회에 훈훈함을 주고 있다.

보령시에 따르면 14일 이름을 밝히지 않은 기부자가 직접 쓴 손 편지와 함께 후원금, 라면, 양말 등 후원 물품을 남포면 행정복지센터 앞에 두고 갔다.

두고 간 후원품은 돼지저금통을 포함한 현금 41만 4000원과 양말 60켤레, 라면 30박스 등 총 110만원 상당이다.

이 기부자는 2021년부터 올해까지 해마다 한 번씩 행정복지센터에 이름을 밝히지 않고 현금과 물품을 기탁하고 있다.

기부자가 쓴 손 편지에는 “일 년 동안 이날을 기다리며 용돈을 모으니 너무 행복했다”며 “작은 선물이지만 좋은 곳에 써주시면 감사하겠습니다”라고 적혀 있었다.



김종기 면장은 “보이지 않는 곳에서 이웃을 생각해 주신 기부자에게 깊은 감사 마음을 전한다”며 “기부 뜻이 온전히 전달될 수 있도록 투명하고 책임감 있게 사용하겠다”고 말했다.
보령 이종익 기자
