[서울데이터랩]에임드바이오 11.63% 상승으로 코스닥 상위권 중 급등세 기록

에임드바이오(0009K0) 11.63% 상승으로 코스닥 상위권 중 급등세 기록에코프로비엠(247540) -7.23%, 에코프로(086520) -6.99%, 이오테크닉스(039030) -5.06% 등락폭 커코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.16일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 426,000원으로 전 거래일 대비 2.29% 하락하며 조정을 보이고 있다. 시가총액은 227,935억원이며, 외국인비율은 14.01%에 달한다. 거래량은 209,044주로 활발하며, PER은 181.43배, ROE는 29.52%로 재정 상태는 양호하다. 2위 에코프로비엠의 현재가는 166,700원으로 7.23% 하락세를 보이고 있으며, 시가총액은 163,035억원이다. 외국인비율은 12.67%이며, 거래량은 483,316주로 비교적 활발하다. 그러나 PER은 5,209.38배로 높고, ROE는 -6.26%로 부진하다.에코프로는 6.99% 하락한 102,500원, 에이비엘바이오(298380)는 1.53% 하락한 192,800원, 레인보우로보틱스(277810)는 4.39% 하락한 457,500원이다. 코오롱티슈진(950160)은 2.87% 하락한 77,900원, 리가켐바이오(141080)는 2.19% 하락한 174,000원, 펩트론(087010)은 0.37% 상승한 270,500원이다. HLB(028300)는 1.70% 하락한 46,250원, 삼천당제약(000250)은 1.08% 하락한 228,500원을 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 에임드바이오 ▲11.63%, 리노공업(058470) ▼2.92%, 디앤디파마텍(347850) ▲8.21%, 로보티즈(108490) ▼6.55%, 보로노이(310210) ▲3.35%, 파마리서치(214450) ▼2.37%, 클래시스(214150) ▲2.13%, 케어젠(214370) ▼3.53%, 이오테크닉스 ▼5.06%, 원익IPS(240810) ▼1.16% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 엇갈린 주가 흐름을 보이며, 일부 종목은 큰 등락폭을 기록하고 있다. 특히 에임드바이오가 급등세를 보이며 주목받고 있으며, 에코프로비엠과 에코프로는 큰 폭의 하락세를 기록 중이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]