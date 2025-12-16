[서울데이터랩]12월 16일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]12월 16일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-16 13:40
수정 2025-12-16 13:40
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2654만 원에 거래되고 있으며 시가총액은 2526조 1650억 원이다. 24시간 동안 -3.86% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.05%로 단기적으로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 65조 976억 원에 이른다.

이더리움은 432만 9780원에 거래 중이며, 시가총액은 522조 5831억 원이다. 24시간 동안 -5.61% 하락했고, 1시간 등락률은 -0.27%를 기록하며 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 40조 6808억 원으로 집계됐다.

비앤비는 현재 125만 8972원에 거래되고 있고, 시가총액은 173조 4050억 원이다. 24시간 동안 -3.96% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.23%로 단기 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 3조 1936억 원이다.

리플은 2756원에 거래되며, 시가총액은 166조 7557억 원이다. 24시간 동안 -6.29% 하락했고, 1시간 등락률은 0.09%로 단기적으로는 약간의 회복세를 보인다. 거래량은 5조 3981억 원이다.



한편, 솔라나는 18만 5930원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -3.89%로 나타났다. 시가총액은 104조 5020억 원이다. 트론은 409원에 거래되며, 24시간 동안 -1.46% 하락했다. 시가총액은 38조 7928억 원이다. 도지코인은 190원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -5.38%로 하락했다. 시가총액은 28조 9543억 원이다.

같은 시각, 에이다는 564원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -4.64% 하락했다. 시가총액은 20조 2686억 원이다. 비트코인 캐시는 78만 8702원에 거래되며, 24시간 등락률은 -5.32%로 나타났다. 시가총액은 15조 7483억 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 9263원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -7.89% 하락했다. 시가총액은 13조 2196억 원이다.

한편, 체인링크는 1만 8793원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -5.90%로 하락세를 보인다. 시가총액은 13조 961억 원이다. 레오는 1만 3609원에 거래되며, 24시간 동안 -0.46% 하락했다. 시가총액은 12조 5464억 원이다. 모네로는 60만 5833원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.99% 상승했다. 시가총액은 11조 1756억 원이다.

같은 시각, 스텔라루멘은 321원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -6.11%로 하락했다. 시가총액은 10조 4029억 원이다. 지캐시는 59만 4076원에 거래되며, 24시간 동안 0.69% 상승했다. 시가총액은 9조 7663억 원이다. 라이트코인은 11만 4584원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -3.28% 하락했다. 시가총액은 8조 7808억 원이다. 수이는 2146원에 거래되며, 24시간 등락률은 -6.93%로 나타났다. 시가총액은 8조 219억 원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
