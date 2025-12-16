[서울데이터랩]12월 16일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2654만 원에 거래되고 있으며 시가총액은 2526조 1650억 원이다. 24시간 동안 -3.86% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.05%로 단기적으로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 65조 976억 원에 이른다.이더리움은 432만 9780원에 거래 중이며, 시가총액은 522조 5831억 원이다. 24시간 동안 -5.61% 하락했고, 1시간 등락률은 -0.27%를 기록하며 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 40조 6808억 원으로 집계됐다.비앤비는 현재 125만 8972원에 거래되고 있고, 시가총액은 173조 4050억 원이다. 24시간 동안 -3.96% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.23%로 단기 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 3조 1936억 원이다.리플은 2756원에 거래되며, 시가총액은 166조 7557억 원이다. 24시간 동안 -6.29% 하락했고, 1시간 등락률은 0.09%로 단기적으로는 약간의 회복세를 보인다. 거래량은 5조 3981억 원이다.한편, 솔라나는 18만 5930원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -3.89%로 나타났다. 시가총액은 104조 5020억 원이다. 트론은 409원에 거래되며, 24시간 동안 -1.46% 하락했다. 시가총액은 38조 7928억 원이다. 도지코인은 190원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -5.38%로 하락했다. 시가총액은 28조 9543억 원이다.같은 시각, 에이다는 564원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -4.64% 하락했다. 시가총액은 20조 2686억 원이다. 비트코인 캐시는 78만 8702원에 거래되며, 24시간 등락률은 -5.32%로 나타났다. 시가총액은 15조 7483억 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 9263원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -7.89% 하락했다. 시가총액은 13조 2196억 원이다.한편, 체인링크는 1만 8793원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -5.90%로 하락세를 보인다. 시가총액은 13조 961억 원이다. 레오는 1만 3609원에 거래되며, 24시간 동안 -0.46% 하락했다. 시가총액은 12조 5464억 원이다. 모네로는 60만 5833원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.99% 상승했다. 시가총액은 11조 1756억 원이다.같은 시각, 스텔라루멘은 321원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -6.11%로 하락했다. 시가총액은 10조 4029억 원이다. 지캐시는 59만 4076원에 거래되며, 24시간 동안 0.69% 상승했다. 시가총액은 9조 7663억 원이다. 라이트코인은 11만 4584원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -3.28% 하락했다. 시가총액은 8조 7808억 원이다. 수이는 2146원에 거래되며, 24시간 등락률은 -6.93%로 나타났다. 시가총액은 8조 219억 원이다.전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자