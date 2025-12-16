[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대주산업 거래대금 무려 1,617억 돌파

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 대주산업 거래대금 무려 1,617억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-16 13:40
수정 2025-12-16 13:40
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

16일 한국거래소에 따르면, 대주산업(003310)이 6천만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2,350원이며, 거래대금은 161,774백만원으로 시가총액의 19.44%에 해당한다. 대주산업은 PER 10.00, ROE 10.38로 재무 지표에서 양호한 모습을 보이고 있다. 현대무벡스(319400)는 48,124,029주의 거래량으로 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 12,670원이다. 거래대금은 622,703백만원으로 시가총액의 4.41%에 달하며, PER 55.81, ROE 16.17로 높은 가치평가를 받고 있다.

거래량 3위는 아크릴(0007C0)로, 현재가는 61,300원이며 18,796,929주가 거래되고 있다. 아크릴은 등락률 214.36%로 폭등세를 보이며, 하이딥(365590)은 610원, 18,737,464주의 거래량과 17.76%의 급등세를 기록 중이다. 재영솔루텍(049630)은 2,890원, 14,555,014주의 거래량과 함께 5.09% 하락세를 보이고 있다. 육일씨엔에쓰(191410), 삼표시멘트(038500), 바이오스마트(038460), 나우IB(293580), 스피어(347700) 역시 각각 17.69%, 12.15%, 4.03%, 6.40%, 6.48%의 등락률을 기록하며 상이한 주가 흐름을 보여주고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▼6.69%, 에임드바이오(0009K0) ▲10.92%, 팸텍(271830) ▲4.77%, 쿼드메디슨(464490) ▲6.10%, SG(255220) ▼0.37%, 형지I&C(011080) ▲2.95%, 에이비프로바이오(195990) ▼2.41%, 한라캐스트(125490) ▼8.25%, 싸이토젠(217330) ▲28.50%, 아주IB투자(027360) ▼0.18% 등의 성적을 기록했다.

아크릴과 싸이토젠은 각각 214.36%와 28.50%의 상승률을 보이며 주목할 만하다. 아크릴은 거래대금이 시가총액의 19.93%에 달해 높은 자금 유입이 있었음을 나타내고, 싸이토젠 역시 높은 거래대금을 기록하고 있다. 반면 삼표시멘트와 나우IB는 각각 12.15%와 6.40%의 하락률을 기록 중이다. 이들은 각각 시가총액 대비 거래대금이 1.08%와 1.04%로 비교적 낮은 편이다.

전반적으로 코스닥 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 개별 종목의 등락폭이 큰 상황이다. 특히 대주산업과 현대무벡스는 활발한 거래와 함께 시장의 관심을 끌고 있다. 투자자들은 종목별로 세심한 주의를 기울여야 할 것으로 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
