그 와중에 ‘촬영’만…美전철서 난민 피 흘리며 죽는데 구경꾼들만 ‘득실’

이미지 확대 (왼쪽) 범행 직전 경전철 내부 모습. 앞좌석에 앉은 우크라이나 난민 이리나 자루츠카와 뒷좌석의 가해자 데카를로스 브라운 주니어. (오른쪽) 범행 후 승객들 사이를 지나 현장을 떠나는 가해자의 모습. 샬럿교통공사·데일리메일 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 (왼쪽) 범행 직전 경전철 내부 모습. 앞좌석에 앉은 우크라이나 난민 이리나 자루츠카와 뒷좌석의 가해자 데카를로스 브라운 주니어. (오른쪽) 범행 후 승객들 사이를 지나 현장을 떠나는 가해자의 모습. 샬럿교통공사·데일리메일 영상 캡처

이미지 확대 피해자 이리나 자루츠카의 생전 모습. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 피해자 이리나 자루츠카의 생전 모습. 소셜미디어 캡처

미국 노스캐롤라이나주 전철에서 우크라이나 난민이 흉기에 찔려 죽어가는 동안 승객들이 휴대폰으로 촬영만 했다는 충격적인 영상이 공개됐다. 이 사건은 미국 전역에 큰 파장을 일으키며 도널드 트럼프 대통령이 강력한 범죄 단속을 선언하는 계기가 됐다.9일(현지시간) 데일리메일 보도에 따르면, 지난달 22일 노스캐롤라이나주 샬럿의 사우스엔드 경전철에서 23세 우크라이나 난민 이리나 자루츠카가 흉기에 3차례 찔려 숨지는 과정이 담긴 새로운 영상이 공개됐다.영상에는 자루츠카가 흉기에 찔려 생명이 위험한 상황에서도 여러 승객들이 휴대폰으로 촬영하는 장면이 나타났다. 참혹한 현장 상황에도 불구하고 일부는 자루츠카를 돕지 않은 채 계속 촬영을 이어갔다.단 한 명의 남성만이 자신의 셔츠를 벗어 지혈을 시도했으나, 사건 발생 1분 40초 후에야 나서는 바람에 때를 놓쳤다. 이후 한 여성 승객이 자루츠카 곁에서 무릎을 꿇고 있는 모습이 포착됐다.가해자는 34세 남성 데카를로스 브라운 주니어로, 14차례 전과가 있는 상습범이었다. 그는 자루츠카가 전철에 탄 지 4분 만에 주머니칼로 그녀를 찔렀다. 자루츠카는 현장에서 숨졌다.브라운은 즉시 체포돼 1급 살인 혐의로 기소됐다. 이후 연방 테러 혐의로 죄명이 가중되면서 사형 가능성까지 대두됐다. 유죄가 확정될 경우 노스캐롤라이나주에서 2006년 이후 처음으로 사형이 집행되는 사례가 된다.피해자 자루츠카는 2022년 우크라이나 전쟁을 피해 미국으로 건너와 새로운 삶을 꿈꿨던 것으로 알려졌다.사건 당시 연인과 동거하고 있었으며, 유족들은 “고인이 미국을 사랑했기 때문에 이곳에 묻히기를 원했을 것”이라며 시신을 우크라이나로 보내지 않기로 했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이번 사건을 두고 14번이나 체포된 후에도 거리를 돌아다니던 정신 나간 괴물에 의해 도살당했다고 규정했다. 아울러 “민주당 주도 도시들의 관대한 범죄 정책이 낳은 결과”라고 강하게 질타했다.팸 본디 법무장관도 “범죄자를 무고한 시민보다 우선시하는 관대한 사법정책의 직접적 결과”라며 “트럼프 행정부는 이 용서할 수 없는 범죄에 대해 최대한의 처벌을 구할 것”이라고 밝혔다.브라운의 전과는 2007년까지 거슬러 올라간다. 그는 무장 강도와 흉기 강도, 협박 등 중범죄로 수차례 입건됐으나 상당수 혐의가 기각됐다. 2014년 무장 강도죄로 5년간 복역한 뒤 2020년 9월 출소했다.출소 후에도 범행은 계속됐다. 2021년 2월 여동생을 폭행하고, 같은 달 재물손괴·무단침입, 2022년 7월 가정 폭력으로 각각 체포됐다. 올해 1월에는 911에 허위 신고를 한 혐의로 기소돼 재판을 기다리던 중 이번 살인을 저질렀다.