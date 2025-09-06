복권 당첨금 2조5천억원 ‘역대급 잭폿’ 임박…美 파워볼 들썩

방금 들어온 뉴스

복권 당첨금 2조5천억원 ‘역대급 잭폿’ 임박…美 파워볼 들썩

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-06 22:28
수정 2025-09-06 22:28
5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 호손시에 있는 주류 매장에 복권을 사려는 긴 줄이 이어지는 가운데, 전광판에 파워볼 복권 누적 1등 당첨금이 18억 달러라고 적혀 있다. 2025.9.5 호손 AP 연합뉴스
5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 호손시에 있는 주류 매장에 복권을 사려는 긴 줄이 이어지는 가운데, 전광판에 파워볼 복권 누적 1등 당첨금이 18억 달러라고 적혀 있다. 2025.9.5 호손 AP 연합뉴스


누적 1등 당첨금 최고 18억 달러, 약 2조 5000억원짜리 ‘역대급 잭폿’이 터지기 일보 직전이다.

5일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 오는 6일 밤 추첨을 앞둔 파워볼 복권은 지난 5월 31일 이후 42회 연속으로 당첨자가 나오지 않고 있다.

이번 파워볼 복권의 당첨금은 2022년 11월 7일 캘리포니아에서 나온 20억 4000만 달러에 이어 두 번째로 높은 액수다.

6일 추첨에서 당첨자가 1명일 경우 연금형으로는 약 18억 달러, 일시금으로는 약 8억 2640만달러(1조 1500억원)를 받게 된다.

이번에도 1등 당첨자가 나오지 않으면 파워볼의 누적 당첨금은 미국 역사상 최고액이 된다.

파워볼은 메가 밀리언스와 함께 미국 복권시장을 양분하는 대표 복권으로, 이번 회차의 1등 당첨 확률은 2억 9220만분의 1이다.

파워볼 33년 역사상 10억 달러가 넘는 잭폿은 6차례가 나온 바 있다.
권윤희 기자
위로