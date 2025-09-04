“엄마 되고 싶다” 21세 치어리더…옷장서 신생아 시신 나왔다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“엄마 되고 싶다” 21세 치어리더…옷장서 신생아 시신 나왔다

하승연 기자
입력 2025-09-04 11:46
수정 2025-09-04 14:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
미국에서 치어리더로 활동 중인 21세 여성이 자신이 출산한 아기를 옷장에 숨겨 사망하게 한 혐의로 경찰에 체포됐다. 사진은 레이큰 스넬링. 페이스북
미국에서 치어리더로 활동 중인 21세 여성이 자신이 출산한 아기를 옷장에 숨겨 사망하게 한 혐의로 경찰에 체포됐다. 사진은 레이큰 스넬링. 페이스북


미국의 한 대학에서 치어리더로 활동 중인 21세 여성이 자신이 출산한 아기를 옷장에 숨겨 사망하게 한 혐의로 경찰에 체포됐다.

3일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 “옷장에 영아 시신이 있다”는 신고를 받고 출동한 경찰은 미국의 한 대학 치어리더인 여성 레이큰 스넬링(21)이 살고 있는 주택의 옷장에서 검은 쓰레기봉투 안에 들어 있는 영아 시신을 발견했다.

앞서 스넬링은 지난 6월 소셜미디어(SNS)를 통해 결혼반지, 집, 현금 이모티콘과 함께 ‘엄마가 되는 것’을 목표로 삼는다고 올린 바 있다. 이에 일부 누리꾼들은 “엄마가 되고 싶다면서 왜 아기를 죽였느냐” 등 비난을 쏟아냈다.

켄터키주에서는 지난 2022년 이후 사실상 모든 낙태가 불법이며 강간·근친상간 사례도 예외가 없다. 그러나 일부 누리꾼들은 “익명으로 아기를 맡길 수 있는 ‘베이비 박스’나 병원, 소방서 등 선택지가 있었다”고 지적했다.

경찰에 따르면 스넬링은 시체 학대, 증거 훼손, 출산 사실 은폐 혐의로 조사받고 있으며 현재 구치소에 갇혀 있다. 스넬링은 경찰 조사에서 출산 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 아기 사망 원인은 현재 조사가 진행 중이다.



검시관은 “사망 원인 등을 알아내기 위해서는 분석이 필요하다”며 “이번 사망 사건은 이곳 주민들에게 많은 영향을 미칠 것이다. 모든 것을 신중히 검토하기 위해 철저하고 체계적으로 사건을 조사 중”이라고 밝혔다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로