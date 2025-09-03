‘뭉툭한 코’ 때문에 쏟아진 조롱…악플을 용기로 바꾼 잠비아 변호사 이야기

이미지 확대 잠비아 변호사 나오미 필룰라. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 잠비아 변호사 나오미 필룰라. 인스타그램 캡처

잠비아의 한 변호사가 자신의 외모를 조롱하는 온라인 악플에 굴복하지 않고 자기 사랑의 메시지를 전파해 화제가 되고 있다. 특히 코 모양 때문에 심한 비난을 받았던 그녀가 오히려 자신감 넘치는 모습으로 많은 사람들에게 용기를 주고 있어 주목받고 있다.2일(현지시간) CNN-뉴스18 보도에 따르면, 인터넷의 냉혹한 비판에 맞선 잠비아 변호사 나오미 필룰라의 이야기는 지난 6월 인스타그램에 올린 한 장의 사진에서 시작됐다.나오미는 자연스러운 머리카락과 빛나는 피부를 자랑하며 ‘행복한 월요일’이라는 글과 함께 사진을 게시했다.하지만 칭찬 대신 돌아온 것은 그녀의 외모, 특히 코를 조롱하는 댓글들이었다. 많은 네티즌들이 그녀의 코 모양을 비웃으며 심한 말을 퍼부었다.나오미는 자신감을 잃지 않았다. 그녀는 어릴 때부터 코 때문에 놀림을 받아왔지만, 그것 때문에 흔들린 적은 없다고 말했다.나오미는 “가장 논란이 되는 나의 특징이 바로 인터넷을 뜨겁게 달군 내 코다. 하지만 이건 아버지에게 물려 받은 코이지 않나. 왜 내가 아버지와 연결해주는 상징을 없애야 하나? 말이 안 된다”고 반박했다.그녀는 이어 “어느 날 아침에 일어나 거울을 보며 ‘내 모습이 마음에 든다’고 말했던 때가 있었다. 그게 바로 나였다. 일단 그런 순간에 도달하면 아무도 그걸 빼앗을 수 없다”고 덧붙였다.나오미는 “코 수술을 해보라는 댓글을 받았다. 그때 정말 화가 났던 것 같다. 다른 댓글들, 심지어 더 심한 댓글들도 받았기 때문이다. ‘너는 못생겼다’, ‘인터넷에 있을 자격이 없다’는 말을 직접적으로 들었다”고 당시 상황을 설명했다.온라인에서 상처받는 댓글들을 받은 후, 나오미는 처음에 반박 영상으로 답했다가 나중에 삭제했다.마음의 평화를 찾기 위해 나오미는 하나님께 의지했고, 특히 성경 구절을 통해 다른 사람들의 의견보다는 자신의 내적 힘에 집중해야 한다는 것을 깨달았다.변호사인 그녀는 “성경은 하나님이 나를 만들어주셨다고 말하고 있다. 하나님이 나를 하나의 존재로 창조했다는 것을 이해한다면, 사람들이 무슨 말을 할 수 있겠나? 아무것도 말할 수 없다. 이게 바로 치유의 여정”이라고 말했다.나오미는 자신이 “미적으로 아름다운 사람”이 아닐 수도 있다는 것을 받아들였고, 그것도 괜찮다고 생각한다. 그녀는 자신을 사랑하고 진정성 있게 사는 것에 집중하고 있다.현재 그녀는 다른 사람들에게 영감을 주는 존재가 됐다. 그녀의 팔로워 수는 4월 1000명에서 8월 2만명으로 급격히 증가했다.이런 빠른 성장에도 불구하고 나오미는 의도적으로 누군가에게 깊은 인상을 주려고 노력하지 않는다.단순히 자신의 삶을 자연스럽게 공유하고, 사람들이 좋아하든 싫어하든 자신에게 진실하게 살아간다는 설명이다.