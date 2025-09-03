“네 발냄새 맡을래” 요구한 男…거절하자 女모델 ‘쾅’ 더 충격인 것은

이미지 확대 발 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 발 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

미국에서 데이트 애플리케이션(앱)을 통해 알게 된 여성 모델을 만나 “발 냄새를 맡게 해 달라”고 요구한 남성이 거부당하자 자신의 차량으로 여성을 들이받아 체포됐다.2일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 남성 엘몬시 서클(28)은 지난달 말 미국 플로리다주의 한 호텔에서 발 모델로 활동하고 있는 여성 A씨를 처음 만났다.경찰에 따르면 서클은 호텔 방에서 A씨의 발 냄새를 맡고 싶다고 했고, 심지어 A씨가 신던 운동화를 사고 싶다고 제안했다. 이에 A씨는 신발을 사고 싶다면 1000달러(약 139만원)를 내야 한다고 답했다.그러나 서클은 생각보다 비싼 금액에 A씨가 화장실에 간 사이 방을 빠져나갔다. 이후 서클이 사라진 것을 알게 된 A씨는 자신의 물건을 도둑맞은 줄 알고 호텔 주차장으로 달려 나갔고, 차를 타고 있던 서클은 A씨를 발견하고 차로 들이받았다.이 사건으로 인해 A씨는 등에 찰과상과 멍을 입고 응급치료를 받았다. 서클은 이후 현장을 떠났으나 며칠 뒤 같은 호텔에서 다시 객실을 예약하려다 경찰에 붙잡혔다. 서클은 가중폭행 혐의로 기소됐으며, 첫 재판에서 무죄를 주장한 것으로 전해졌다.A씨는 “발 패티시를 가진 사람들을 만나본 적은 많지만 이런 일을 겪은 건 처음”이라며 “신발은 그냥 낡은 운동화일 뿐인데 이상한 것을 좋아하는 사람들이 있다”고 토로했다. 이어 “하나님의 은혜로 지금 이렇게 살아 있다”고 덧붙였다.