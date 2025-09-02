韓, 이달 한 달간 유엔 안보리 의장국 활동

우크라·가자전쟁 등 국제 현안 주도

李대통령, AI 공개토의 주재 가능성

2025-09-02 14면

한국이 9월 한 달 동안 유엔 안전보장이사회 의장국 역할을 수임한다. 지난달 파나마에 이어 1년 3개월 만에 의장국을 다시 맡은 것으로, 우크라이나·가자 전쟁 등 국제 현안 논의 및 여론 형성에서 안보리의 공식 입장을 주도한다.31일(현지시간) 유엔본부에 따르면 한국은 2일 오전 9월 안보리 의사일정을 채택하는 비공식 협의를 시작으로 의장국 임무를 공식 개시한다.안보리는 15개 상임·비상임이사국이 국가명 알파벳 순서대로 한 달씩 돌아가면서 의장국을 맡는다. 의장국은 회의 의제를 협의·조정하고 공식 회의, 비공식 협의를 주재하며 안보리를 대표하는 권한을 가진다. 한국은 2024~2025년 안보리 비상임이사국을 맡고 있다. 앞서 한국은 1991년 유엔 가입 이후 1996~1997년과 2013~2014년 안보리 비상임이사국으로 활동한 바 있다. 안보리 의장국 수행은 1997년 5월과 2013년 2월, 2014년 5월, 지난해 6월에 이어 이번이 다섯번째다.아직 주유엔 한국대표부 대사가 공식 부임하지 않아 김상진 대사대리가 주요 안보리 회의를 주재할 예정이다. 싱크탱크 ‘안보리 리포트’(SCR)는 9월 보고서에서 한국이 의장국 수임 기간 대표 행사로 인공지능(AI) 관련 고위급 공개회의의 토의를 열 계획이며, 이재명 대통령이 이를 주재할 수 있다고 내다봤다.제80차 유엔 총회는 오는 9일 개막하며 23일부터는 도널드 트럼프 미국 대통령 등 각국 정상들이 뉴욕 유엔 본부에 함께 모이는 고위급 일반 토의가 시작된다.