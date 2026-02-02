매와 비둘기 사이 불확실한 ‘날갯짓’… 글로벌 금융 출렁

차기 美연준의장 워시 엇갈린 펑가

이미지 확대 케빈 워시 전 미국 연방준비제도(연준) 이사가 차기 연준 의장으로 낙점된 것을 계기로 2일 글로벌 주요국 증시가 동반 급락하면서 코스피는 5% 이상 떨어진 4949.67에 거래를 마쳤다.

2026-02-03 4면

케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사의 차기 연준 의장 지명을 두고 시장의 해석이 엇갈리고 있다. ‘매파’(통화 긴축 선호)로 분류돼 온 이력이 부각되면서 불확실성이 커졌지만, 최근 발언과 평가를 놓고는 ‘비둘기파’(통화 완화 선호)에 가깝다는 분석도 나온다.월스트리트저널(WSJ)은 지난 31일(현지시간) “워시는 과거 연준의 대규모 자산매입이 시장 신호를 왜곡하고 물가 불안을 키울 수 있다는 문제의식을 드러내 왔다”며 “연준 대차대조표 축소, 독립성 유지 등 과제가 쉽지 않을 수 있다”고 짚었다. 금리 수준 자체보다 중앙은행 역할 확대에 비판적이었다는 점이 긴축 우려를 자극했다는 해석이다.같은 날 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수는 워시 지명자를 ‘매파’로 묘사하는 것은 잘못이라며 “그는 정치적 동물”이라고 비판했다. 크루그먼 교수는 “민주당 정권 시절에는 긴축을 주장했지만, 도널드 트럼프 대통령 당선 이후에는 금리 인하를 옹호해왔다”며 일관성 문제를 지적했다.증권가에서는 워시 지명자를 강한 긴축론자로 단정하기 어렵다는 시각도 제기된다. 강승원 NH투자증권 연구원은 “워시가 매파라는 주장은 지나친 오해”라며 “인공지능(AI) 생산성 혁명과 규제 완화를 강조해 금리 인하에도 오히려 적극적일 수 있다”고 전망했다. 조병현 다올투자증권 연구원도 그를 ‘약둘기’(Soft Dove)로 분류하며 “위기 국면에서 비전통적 수단 활용에 유연할 수 있다”고 분석했다.미 기준금리는 연준 의장 1인이 아니라 연방공개시장위원회(FOMC)에서 결정된다. 워시 지명자가 상원 인준을 거쳐 취임하더라도 실제 정책 방향은 향후 발언과 위원회 논의를 통해 구체화될 가능성이 크다는 해석이 나온다.