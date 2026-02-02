유명 가수 꿈꿨는데… 잠자다 뱀에 물려 사망한 26세 나이지리아 오디션 신예

유명 가수 꿈꿨는데… 잠자다 뱀에 물려 사망한 26세 나이지리아 오디션 신예

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-02 16:30
수정 2026-02-02 21:57
이미지 확대
지난달 31일(현지시간) 나이지리아 아부자 아파트에서 잠자던 중 뱀에 물려 사망한 신인 가수 이푸나냐 느완제네. 이푸나냐 느완제네 인스타그램 캡처
지난달 31일(현지시간) 나이지리아 아부자 아파트에서 잠자던 중 뱀에 물려 사망한 신인 가수 이푸나냐 느완제네. 이푸나냐 느완제네 인스타그램 캡처


첫 콘서트를 앞둔 20대 오디션 스타가 잠자던 중 뱀에 물려 사망하는 사건이 발생해 나이지리아에서 애도 물결이 일고 있다고 1일(현지시간) BBC아프리카가 전했다.

보도에 따르면 나이지리아 오디션 프로그램 ‘더 보이스’ 시즌3에 출연하며 얼굴을 알린 신인 가수 이푸나냐 느완제네(26)가 전날 수도 아부자의 한 병원에서 사망했다고 그가 소속돼 있던 합창단 측이 밝혔다.

합창단 동료 등 지인들은 이푸나냐가 잠을 자던 중 뱀에 물려 잠에서 깼다고 들었다고 전했다. 그는 인근 진료소에서 상처를 치료하려 했으나, 해독제를 구하지 못해 큰 병원으로 옮겼다고 한다.

이푸나냐가 뱀에 물렸다는 소식을 듣고 병원으로 달려갔다는 한 지인은 해당 병원에 필요한 해독제 중 하나는 있었지만 다른 하나는 없었다고 말했다.

소셜미디어(SNS)에 공유된 영상에는 뱀 조련사가 이푸나냐의 아파트에서 뱀을 잡는 모습과 주변에 있던 사람들이 “코브라다”라고 외치는 소리가 담겼다. 이푸나냐의 집에서는 뱀 2마리가 발견된 것으로 전해졌다.

이푸나냐는 오디션 프로그램에서 팝스타 리아나의 ‘테이크 어 바우’(Take A Bow)를 불러 심사위원 2명의 선택을 받았다. 그는 자신의 유튜브 채널에 커버곡과 자작곡을 부르는 영상을 공유했다.

그는 사망 사흘 전 다른 가수의 앨범 수록곡 피처링을 위해 녹음실을 방문했으며, 올해 안에 첫 솔로 콘서트를 계획하고 있던 것으로 전해졌다.

합창단 측은 “사랑하는 소프라노 이푸나냐의 갑작스러운 별세 소식을 전하게 돼 매우 슬프다”며 “떠오르는 스타였던 이푸나냐는 이제 막 자신의 놀라운 재능을 세상에 선보이려던 참이었다. 그의 목소리가 너무나 그리울 것”이라고 애도했다.
이정수 기자
