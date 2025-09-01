내년 완공인데…143년째 공사중인 가우디 성당, ‘페인트 테러’ 당했다 (영상)

이미지 확대 스페인 환경운동가들이 내년 완공 예정인 스페인 바르셀로나의 대표적 건축물 사그라다 파밀리아(성가족 성당) 기둥에 페인트(붉은 원)를 뿌렸다가 경비원에게 제지당했다. 스페인 환경단체 ‘푸투로 베헤탈’ 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스페인 환경운동가들이 내년 완공 예정인 스페인 바르셀로나의 대표적 건축물 사그라다 파밀리아(성가족 성당) 기둥에 페인트(붉은 원)를 뿌렸다가 경비원에게 제지당했다. 스페인 환경단체 ‘푸투로 베헤탈’ 엑스 캡처

스페인 환경운동가들이 내년 완공 예정인 스페인 바르셀로나의 대표적 건축물 사그라다 파밀리아(성가족 성당) 기둥에 페인트(붉은 원)를 뿌렸다가 경비원에게 제지당하는 모습. 스페인 환경단체 ‘푸투로 베헤탈’ 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스페인 환경운동가들이 내년 완공 예정인 스페인 바르셀로나의 대표적 건축물 사그라다 파밀리아(성가족 성당) 기둥에 페인트(붉은 원)를 뿌렸다가 경비원에게 제지당하는 모습. 스페인 환경단체 ‘푸투로 베헤탈’ 엑스 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스페인 환경운동가들이 내년 완공 예정인 스페인 바르셀로나의 대표적 건축물 사그라다 파밀리아(성가족 성당) 기둥에 페인트를 뿌려 훼손하는 일이 발생했다.지난 31일(현지시간) AFP 통신에 따르면 스페인 환경단체 ‘푸투로 베헤탈’(Futuro Vegetal) 활동가 2명은 이날 사그라다 파밀리아의 외부 기둥 하단에 빨간색과 검은색 페인트를 뿌리고 “기후 정의”를 외쳤다.이들은 곧바로 경비원에게 제지당했으며, 현재 구금된 상태로 전해졌다.단체는 이 과정을 담은 영상을 소셜미디어(SNS) 계정에 올리면서 “이번 여름 이베리아반도를 휩쓴 산불 사태에 각국 정부가 책임을 회피하고 있다. 이에 항의하기 위해 사그라다 파밀리아 외벽에 색색의 가루를 뿌렸다”고 설명했다.단체는 이후 성명을 통해서도 “이번 시위를 통해 현 정부의 기후 위기 대응 부족과 그로 인한 영향이 올여름 스페인 전역과 유럽 대부분을 휩쓴 산불로 이어졌음을 고발한다”고 밝혔다.유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 올해 들어 스페인에서는 산불로 4명이 사망했으며 영국 광역 런던 면적의 2배를 넘는 38만 2000㏊(3820㎢)가 탔다. 이는 집계가 시작된 2006년 이후 가장 큰 피해로, 서울 면적(605㎢)의 6.3배에 달한다.스페인 정부는 이번 산불을 “근래 들어 국가가 목격한 가장 큰 환경 재앙 중 하나”라고 규정하며 기후 변화와 연관성을 인정했다. 다만 일부 산불은 인재로 추정된다.단체가 이번에 공격 대상으로 삼은 사그라다 파밀리아는 스페인 건축가 안토니오 가우디가 설계한 바르셀로나의 대표 관광 명소다. 유네스코 세계유산으로 연간 500만명의 방문객을 끌어모으고 있다.1882년 착공한 이래 100년 넘게 공사 중인 사그라다 파밀리아는 착공 144년 만이자 가우디 사망 100주기가 되는 내년에 172.5m에 달하는 성당의 중앙 ‘예수 그리스도의 탑’을 끝으로 공사가 마무리될 예정이다.