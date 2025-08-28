헤어제품 바르고 고데기…10분만 해도 폐에 유해물질 쌓인다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

헤어제품 바르고 고데기…10분만 해도 폐에 유해물질 쌓인다

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-08-29 07:00
수정 2025-08-29 07:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
자료 이미지. 아이클릭아트
자료 이미지. 아이클릭아트


모발 관리 제품을 바른 뒤 고데기 같은 열을 이용한 스타일링 기기를 사용하면 폐 건강을 위협하는 나노 입자에 노출된다는 연구 결과가 나왔다.

지난 26일(현지시간) 데일리메일, 뉴스위크 등 외신에 따르면 미국 인디애나주 퍼듀대학교 연구팀은 ‘열 기반 스타일링 활동 중 실내 나노 입자 방출 및 노출’이라는 제목의 연구를 최근 국제 학술지 ‘환경 과학 및 기술’에 게재했다.

연구팀은 대학 캠퍼스에 실험 공간을 설치하고, 참가자들에게 다양한 형태의 모발 관리 제품(헤어크림, 헤어 세럼, 헤어 로션, 헤어 스프레이)을 사용한 뒤 열 스타일링 기기를 사용해 일정 시간 머리를 손질하도록 했다.

연구 결과 모발용 제품을 바르고 열 기기를 10~20분 사용하면 100억개가 넘는 나노 입자가 생성됐다. 연구진은 “이는 혼잡한 고속도로 한복판에 서 있을 때 경험할 수 있는 농도와 비슷하다”고 설명했다.

이미지 확대
자료 이미지. 아이클릭아트
자료 이미지. 아이클릭아트


이 수치는 공기 중 농도를 나타내는 것으로 실제 흡입량과는 다르다. 흡입량은 환기 상태, 스타일링 기기 온도, 제품 종류, 사용 시간 등 여러 요인에 따라 달라진다.

열 스타일링 기기를 사용하면 머리카락이 섭씨 150도 이상의 온도로 가열되는데 이 열이 모발용 제품에 들어 있는 휘발성 화학 물질을 증발시키고, 나노 입자 형태의 미세한 오염 물질을 공기 중에 방출한다.

이 과정에서 방출되는 나노 입자는 호흡기를 통해 폐 깊숙한 곳까지 이동한다. 연구진은 이러한 입자가 호흡기 문제를 비롯해 폐 염증, 심지어 인지 기능 저하 등 심각한 건강 위험을 초래할 수 있다고 경고했다.

연구진은 “보통 열 기기를 사용한 머리 손질은 얼굴 근처, 특히 욕실처럼 환기가 잘되지 않는 공간에서 이뤄지기 때문에 나노 입자 흡입 가능성은 상당히 높다”고 했다.

이러한 결과를 바탕으로 연구진은 열 기기와 모발 관리 제품을 함께 사용하지 않는 것이 가장 좋다고 조언했다. 현실적으로 어렵다면 모발용 제품 사용량을 최소화하고 환기가 잘 되는 공간에서 사용해야 한다고 강조했다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로