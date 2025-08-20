열흘간 ‘자기학대’ 인터넷 생방송, 결국 숨졌다…프랑스 충격 사건

이미지 확대 ‘자기학대’ 라이브 스트리밍 도중 사망한 프랑스 인터넷 방송인 라파엘 그라방(장 포르마노브, JP). JP 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 ‘자기학대’ 라이브 스트리밍 도중 사망한 프랑스 인터넷 방송인 라파엘 그라방(장 포르마노브, JP). JP 인스타그램

이미지 확대 ‘자기학대’ 라이브 스트리밍 도중 사망한 프랑스 인터넷 방송인 라파엘 그라방(장 포르마노브, JP). JP 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 ‘자기학대’ 라이브 스트리밍 도중 사망한 프랑스 인터넷 방송인 라파엘 그라방(장 포르마노브, JP). JP 인스타그램

이미지 확대 ‘자기학대’ 라이브 스트리밍 도중 사망한 프랑스 인터넷 방송인 라파엘 그라방(장 포르마노브, JP). JP 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 ‘자기학대’ 라이브 스트리밍 도중 사망한 프랑스 인터넷 방송인 라파엘 그라방(장 포르마노브, JP). JP 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프랑스의 한 인터넷 방송인이 ‘자기학대’ 라이브 스트리밍 도중 사망하는 충격적인 사건이 발생해 현지 검찰이 수사에 나섰다.19일(현지시간) 르 파리지앵과 AFP통신 등 외신에 따르면, 니스 검찰은 전날 니스 인근 콩트에서 인터넷 방송인 라파엘 그라방(26)이 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.검찰 관계자는 “현재까지는 의심할 만한 정황이 없으며, 조사가 진행 중이다. 또한 사망 원인 규명을 위해 부검이 실시될 예정”이라고 전했다.숨진 이는 장 포르마노브(JP)라는 이름으로 활동하던 인터넷 방송인이다. 인스타그램과 틱톡, 유튜브, 킥 등 각종 플랫폼에서 100만명 이상의 구독자를 보유하고 있다.게임 스트리밍 콘텐츠로 방송을 시작했으나, 이후 다른 스트리머들과 극한의 챌린지를 선보이며 인기를 얻었다.사망 직전 JP는 촬영을 위해 콩트 지역에 숙소를 임대하고, 평소 자주 어울리던 다른 스트리머 2명과 함께 자학을 주제로 한 방송을 진행했다.JP는 자발적으로 폭행과 굴욕을 당했고, 이 모습은 인터넷에 고스란히 생중계됐다.그러다 방송 열흘째인 19일 JP가 침대에서 숨진 채 발견됐다. 함께 방송한 스트리머들의 부름에도 그는 아무런 반응도 보이지 않았다.“이상한 자세로 누워 있다”라는 스트리머들의 음성을 마지막으로 자학 라이브 스트리밍을 돌연 중단됐고, 이후 JP가 사망했다는 소식이 전해졌다.현지 보도를 종합하면, 니스 검찰은 이미 지난 8개월간 온라인에 게시된 취약층을 대상으로 한 고의적인 폭력 행위’와 관련해 그를 조사해왔다.프랑스의 클라라 샤파즈 AI·디지털 장관은 JP가 “수개월간 굴욕과 학대를 받았다”며 “사법 조사가 진행 중”이라고 말했다.이에 JP가 주로 활동해왔던 플랫폼 ‘킥’ 측은 그의 사망에 애도를 표하며 방송 관련 상황을 긴급 검토하고 있다고 밝혔다. 또 창작자 보호를 위해 가이드라인을 마련, 준수하고 있다고 덧붙였다.JP 사망 후 절친한 인플루언서는 “이런 날이 올까 봐 항상 두려웠다”라며 “JP의 마지막 순간이 담긴 영상을 공유하지 말아달라”고 호소했다.