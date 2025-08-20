(영상) 우크라, 빼앗긴 땅에서 러軍 열차 폭파…“포기 않겠다” [배틀라인]

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들 간 워싱턴 회담 직후인 19일(현지시간) 러시아군이 점령 중인 우크라이나 남동부 자포리자주 몰로찬스크에서 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자폭 드론으로 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 우크라이나 언론이 전했다. 2025.8.19 텔레그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 ‘푸틴 편들기’ 가운데, 궁지에 몰린 우크라이나군은 빼앗긴 땅에서 최후의 결사항전 의지를 다지고 있다.마리우폴 시장 고문 겸 공식 대변인 출신으로 현재 ‘점령연구센터’를 운영 중인 페트로 안드류셴코는 19일(현지시간) 우크라이나군 제65독립기계화여단이 자포리자주에서 러시아군 물류 열차를 폭파했다고 전했다.안드류셴코는 “러시아군이 왜 야간을 틈타 물류를 운반했겠느냐”라며 “우크라이나군의 독특한 작전으로 자포리자를 통과하는 러시아 열차는 더이상 운행되지 않는다”라고 밝혔다.그러면서 우크라이나군은 러시아군 물류 병목지점을 꾸준히 차단 중이라고 설명했다.그가 공유한 영상에는 우크라이나 자폭 드론(무인기)이 자포리자주 몰로찬스크에서 러시아군 물류 지원용 연료운반열차로 돌진하는 모습이 담겨 있었다.몰로찬스크는 2022년 말부터 러시아군이 점령 중인 지역이다. 미국 전쟁연구소(ISW) 자료를 보면 현재 러시아군이 통제 중인 자포리자주 영토는 전체의 73%에 달한다.우크라이나 독립 통신사 유니안(UNIAN)에 따르면 올렉산드르 시르스키 우크라이나군 총사령관은 “현재 전선 상황이 매우 어렵다”라고 밝혔다.러시아군이 재정비를 거쳐 동부 도네츠크주의 ‘요새 지역’ 남쪽에 위치한 포크로우스크 등 주변 도시들로 우회해 화력을 집중하고 있다는 설명이다.러시아군은 또 수미주에서 자포리자 방면으로 부대를 이동 중인 것으로 전해졌다.러시아는 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 지도자들의 워싱턴 회담 직후에도 우크라이나에 대한 공격 고삐를 죄었다.우크라이나 중부 폴타바주의 크레멘크츠후크시의 비탈리 말레츠키 시장은 이날 러시아군이 에너지 및 교통 인프라를 겨냥한 대규모 공격을 감행했다고 밝혔다.시장은 수십 차례의 폭발음이 도시를 뒤흔들었다면서 “세계는 다시 한번 푸틴이 평화를 원하지 않는다는 것을 목도했다”고 말했다.볼로디미르 코후트 폴타바 주지사는 텔레그램에서 “다행히 인명피해는 없었다”며 루브니 구역의 약 1500가구와 상업 시설 119곳의 전력 공급이 중단됐다고 밝혔다. 우크라이나 에너지부는 수십 대의 드론이 폴타바 지역의 가스 운송 시설을 공격해 대규모 화재가 발생했다고 설명했다.이날 오전 북부 체르니히우 지역에서도 러시아군의 드론 공격으로 일부 전력 공급이 중단됐다고 비야체슬라우 차우스 체르니히우 주지사가 전했다.남부 오데사 지역도 러시아군의 탄도미사일 공격을 받았으나 피해나 사상자 규모는 아직 명확하지 않다고 dpa통신은 보도했다.우크라이나 공군은 밤새 러시아가 우크라이나 전역에 발사한 드론 270대와 미사일 10발 가운데 드론 230대와 미사일 6발은 격추했으며 드론 40대와 미사일 4발이 16개 지역을 타격했다고 밝혔다.