LS그룹 美 ‘슈페리어에식스’ 공장 화재… 일부 가동 멈췄다

美 최대 권선 생산시설 절반만 복구

생산 차질 장기화 땐 상장에 악영향

2026-01-09 16면

LS그룹의 미국 권선 제조 계열사 ‘슈페리어에식스’﻿ 테네시주 공장에서 화재가 발생해 일부 생산라인이 가동을 중단했다. 생산 및 영업 차질이 장기화할 경우 LS그룹의 권선 사업 통합법인 상장에 악영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.8일 테네시주 프랭클린시에 따르면 지난 4일(현지시간) 낮 12시 13분쯤 9000평(약 2만 9729㎡) 규모의 북미 최대 권선 생산시설 슈페리어에식스 테네시주 공장에서 화재가 발생했다. 화재는 공장 내부 기계에서 시작돼 여타 장비와 지붕까지 뻗어 있는 3층 높이 환기탑으로 확산했다. 당시 공장 전력 공급이 차단돼 생산은 전면 중단됐다.프랭클린시 소방당국은 건물 규모와 내부 시설의 특수성을 고려해 소방차와 구조차, 사다리차, 헬기 등을 동원해 2시간 동안 화재를 진압했다. 인명 피해는 보고되지 않았으며 화재 원인은 밝혀지지 않았다.현재 전력 시스템은 건물 절반만 복구돼 공장의 일부 생산라인이 가동을 멈췄다. 회사 측은 전력 재공급 및 피해 복구가 완료되는 대로 생산 정상화에 나선다는 방침이다.LS그룹은 슈페리어에식스 등 권선 사업법인을 에식스솔루션즈로 통합해 상장을 추진 중이다. 지난해 11월 한국거래소에 에식스솔루션즈 유가증권시장 상장 예비 심사 신청서도 제출했다. 테네시 공장은 테슬라 등 글로벌 완성차 업체에 전기차 모터용 권선을 공급하는 핵심 거점으로, 이번 화재로 생산이나 영업 차질이 빚어질 경우 심사에 부정적 영향을 줄 수 있다는 분석도 나온다.