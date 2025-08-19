44세男 유두에서 흰 고름 줄줄…“지금 뭘 봤지?” 엑스레이 본 의사 경악

이미지 확대
탄자니아 44세 남성이 유두 통증과 고름으로 병원을 찾았다가 가슴에 8년간 박혀있던 칼날을 발견했다. 위 사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 아이클릭아트
탄자니아의 한 남성이 유두에서 고름이 계속 나와 병원을 찾았다가 무려 8년간 가슴에 박혀있던 칼날을 발견하는 사건이 벌어졌다. 8년 전 폭행으로 중상을 입었던 이 남성은 자신의 몸 속에 칼날이 박혀 있었다는 사실을 전혀 모르고 살아왔다고 말했다.
18일(현지시간) CNN-뉴스18, 더 선 등 외신에 따르면, 탄자니아 무힘빌리 국립병원 의료진은 44세 남성 환자의 가슴에서 칼날을 발견했다고 최근 발표했다.
이 사례는 인체의 뛰어난 적응력을 보여준 사례로 평가받으며 지난달 국제학술지 ‘외과 사례 보고서 저널’에 게재됐다.
해당 남성은 오른쪽 유두에서 통증이 느껴지고 10일간 하얀 고름이 나오자 병원을 찾았다. 그 밖에 가슴 통증이나 호흡곤란, 기침, 열 같은 다른 증상은 없었다.
의사들이 감염 원인을 찾기 위해 엑스레이를 촬영한 결과, 오른쪽 어깨뼈 부분에 금속 물체가 박혀있는 것을 확인했다.
의사들이 자세히 물어본 결과 이 남성은 8년 전 폭력 사건에 휘말려 얼굴, 등, 가슴, 복부에 심한 부상을 입었다고 밝혔다.
당시 상처를 꿰맨 후 일상생활로 돌아갔지만 칼날이 몸속에 남아있는 줄은 몰랐다는 것이다.
심장, 폐 등 주요 장기를 모두 피한 이 칼날은 8년 동안이나 아무런 문제를 일으키지 않았다고 한다. 환자는 최근 고름이 나오기 전까지는 건강상 큰 문제가 없었다고 말했다.
의료진은 유두에서 나온 고름이 칼날 주변에 쌓인 죽은 조직 때문이라고 진단했다.
외과의들은 신중하게 칼날을 제거하고 주변의 죽은 조직과 고름도 함께 제거했다. 수술은 성공적으로 끝났다.
환자는 수술 후 중환자실에서 24시간을 보낸 뒤 일반 병동으로 옮겨져 10일간 회복 기간을 가졌다. 회복 과정에서 별다른 합병증은 없었다고 병원 측은 밝혔다.
