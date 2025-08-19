44세男 유두에서 흰 고름 줄줄…“지금 뭘 봤지?” 엑스레이 본 의사 경악

이미지 확대 탄자니아 44세 남성이 유두 통증과 고름으로 병원을 찾았다가 가슴에 8년간 박혀있던 칼날을 발견했다. 위 사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 탄자니아 44세 남성이 유두 통증과 고름으로 병원을 찾았다가 가슴에 8년간 박혀있던 칼날을 발견했다. 위 사진은 기사 내용과 직접적 관련 없음. 아이클릭아트

탄자니아의 한 남성이 유두에서 고름이 계속 나와 병원을 찾았다가 무려 8년간 가슴에 박혀있던 칼날을 발견하는 사건이 벌어졌다. 8년 전 폭행으로 중상을 입었던 이 남성은 자신의 몸 속에 칼날이 박혀 있었다는 사실을 전혀 모르고 살아왔다고 말했다.18일(현지시간) CNN-뉴스18, 더 선 등 외신에 따르면, 탄자니아 무힘빌리 국립병원 의료진은 44세 남성 환자의 가슴에서 칼날을 발견했다고 최근 발표했다.이 사례는 인체의 뛰어난 적응력을 보여준 사례로 평가받으며 지난달 국제학술지 ‘외과 사례 보고서 저널’에 게재됐다.해당 남성은 오른쪽 유두에서 통증이 느껴지고 10일간 하얀 고름이 나오자 병원을 찾았다. 그 밖에 가슴 통증이나 호흡곤란, 기침, 열 같은 다른 증상은 없었다.의사들이 감염 원인을 찾기 위해 엑스레이를 촬영한 결과, 오른쪽 어깨뼈 부분에 금속 물체가 박혀있는 것을 확인했다.의사들이 자세히 물어본 결과 이 남성은 8년 전 폭력 사건에 휘말려 얼굴, 등, 가슴, 복부에 심한 부상을 입었다고 밝혔다.당시 상처를 꿰맨 후 일상생활로 돌아갔지만 칼날이 몸속에 남아있는 줄은 몰랐다는 것이다.심장, 폐 등 주요 장기를 모두 피한 이 칼날은 8년 동안이나 아무런 문제를 일으키지 않았다고 한다. 환자는 최근 고름이 나오기 전까지는 건강상 큰 문제가 없었다고 말했다.의료진은 유두에서 나온 고름이 칼날 주변에 쌓인 죽은 조직 때문이라고 진단했다.외과의들은 신중하게 칼날을 제거하고 주변의 죽은 조직과 고름도 함께 제거했다. 수술은 성공적으로 끝났다.환자는 수술 후 중환자실에서 24시간을 보낸 뒤 일반 병동으로 옮겨져 10일간 회복 기간을 가졌다. 회복 과정에서 별다른 합병증은 없었다고 병원 측은 밝혔다.