트럼프 “시진핑, 내 임기 동안 절대 대만 침공 안 한다고 말해”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

트럼프 “시진핑, 내 임기 동안 절대 대만 침공 안 한다고 말해”

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2025-08-17 19:08
수정 2025-08-17 19:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

폭스뉴스 인터뷰서 주장

“중국은 인내심 강해” 발언도 전해
대만 “긍정적 언급 첫 사례” 화답
트럼프 군사비 지출 증액 압박 속
내년 국방비 ‘GDP 3% 이상’ 확정도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석이 자신의 임기 동안 대만을 침공하지 않겠다는 뜻을 내비쳤다고 지난 15일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 위해 알래스카주 앵커리지로 향하는 전용기 안에서 진행한 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “중국과 대만 문제가 러시아와 우크라이나의 전쟁 상황과 비슷하다”며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 중국의 대만 침공설에 대해 “시 주석이 ‘당신이 대통령인 동안에는 절대 그렇게 하지 않겠다’고 말했다”며 “그래서 감사하다고 했더니 시 주석은 또 ‘하지만 나와 중국은 매우 인내심이 강하다’고 했다”고 전했다.

이어 “내가 있는 동안에는 절대 그런 일(중국의 대만 침공)이 일어날 수 없다고 생각한다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령과 시 주석의 가장 최근 통화는 지난 6월 이뤄졌으며, 이는 트럼프 2기 출범 이후 첫 공식 통화였다.

대만 현지언론 타이베이타임스는 트럼프 대통령의 발언에 대해 “대만을 긍정적으로 언급한 첫 사례”라면서 “트럼프 대통령이 대만 해협의 평화가 중요하다는 것을 알고 있다는 걸 보여 준다”고 전했다.

하지만 시 주석이 “인내심”에 대해 말한 것은 그가 대만 침략 의도를 부인하지 않고 때를 기다리고 있음을 보여 준다고 지적했다.



트럼프 대통령은 대만에 국내총생산(GDP)의 10%를 군사비로 지출해야 한다고 압박했는데, 대만 정부는 내년 국방 예산으로 GDP의 3% 이상을 확정 지은 것으로 알려졌다. 지난해 대만의 국방 예산은 GDP의 약 2.45%인 6068억 대만달러(약 28조원)였으며, 내년에는 8000억 대만달러(37조원)로 늘어날 전망이다.
윤창수 전문기자
2025-08-18 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로