온통 피범벅이었다…“가장 빛났다”고 평가받은 러 여성 사망

방금 들어온 뉴스

윤예림 기자
입력 2025-08-17 21:00
수정 2025-08-17 21:00
‘미스 러시아’ 준우승자 크세니야 알렉산드로바 사망

크세니야 알렉산드로바(30)가 지난 12일(현지시간) 교통사고로 세상을 떠났다. 크세니야 알렉산드로바 인스타그램 캡처
크세니야 알렉산드로바(30)가 지난 12일(현지시간) 교통사고로 세상을 떠났다. 크세니야 알렉산드로바 인스타그램 캡처


미스 러시아 선발대회에서 준우승을 차지하고 미스 유니버스에 참가하는 등 러시아 모델계에서 주목받던 모델 크세니야 알렉산드로바(30)가 지난 12일(현지시간) 교통사고로 세상을 떠났다고 러시아 관영 리아노보스티가 전했다.

현지 매체 설명을 종합하면 알렉산드로바는 지난달 5일 러시아의 한 지역에서 남편과 함께 차를 타고 도로를 주행하던 중 엘크(사슴의 일종)가 차량을 들이받는 사고를 당했다.

엘크는 갑자기 도로로 뛰어들어 차량 앞 유리를 뚫고 들어왔고, 이에 조수석에 타 있던 알렉산드로바는 머리 부위에 큰 외상을 입었다. 약 한 달 동안 혼수상태에 빠진 그는 끝내 깨어나지 못했다. 남편은 생명에 지장이 없는 상태다.

알렉산드로바의 남편은 리아노보스티에 “순식간이었다. (엘크가) 뛰어든 순간부터 충돌할 때까지 찰나에 벌어진 일이라 아무것도 할 수 없었다”며 “엘크가 차 안으로 날아들었고, 엘크의 다리가 알렉산드로바의 머리를 강타했다”고 설명했다.

그러면서 “알렉산드로바는 의식을 잃었고, 온통 피범벅이었다”고 처참했던 당시 상황을 전했다.

미스 러시아 대회 조직위원회는 “우리의 친구이자 동료였던 알렉산드로바가 세상을 떠났다”라며 “그는 믿을 수 없을 만큼 다정하고, 큰마음을 가진 사람이었다. 유가족과 지인분들께 깊은 위로를 전한다”고 애도했다.

알렉산드로바는 2017년 미스 러시아 준우승자로 얼굴을 알렸다. 그는 같은 해 라스베이거스에서 열린 미스 유니버스 대회에 참가했지만, 준결승 진출자 명단에는 들지 못했다.

조직위는 알렉산드로바에 대해 “미스 러시아와 미스 유니버스 대회에서 가장 빛나는 결선 진출자 중 한 명이었다”고 평가하며 “믿기 어려운 상실”이라고 했다.
윤예림 기자
