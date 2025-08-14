5년전 로봇 개 만들던 중국…몇달만에 격투로봇 출시

세계 최대 로봇 생산국 중국

4일동안 ‘로봇 올림픽’ 개최

이미지 확대 중국 우징테크놀로지의 휴머노이드 로봇 도봇 아톰. 출처: 회사 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 중국 우징테크놀로지의 휴머노이드 로봇 도봇 아톰. 출처: 회사 홈페이지

이미지 확대 지난 25일 중국 장쑤성 우시에서 열린 로봇 운동회에서 휴머노이드 로봇이 축구 경기를 벌이고 있다. 인민망 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 25일 중국 장쑤성 우시에서 열린 로봇 운동회에서 휴머노이드 로봇이 축구 경기를 벌이고 있다. 인민망 캡처

세계 최대 로봇 생산국인 중국 베이징에서 14일 ‘세계 휴머노이드 로봇 올림픽’이 개막해 21개 종목에 333개 팀이 참가하여 로봇의 역량을 과시했다.4일간 베이징 국립 스피드 스케이팅 경기장에서 열리는 이번 대회에서 휴머노이드 로봇은 육상, 축구, 농구, 탁구, 댄스, 자재 취급 및 약물 분류 등의 기량을 뽐냈다.5개 대륙 16개국에서 온 500개 이상의 휴머노이드 로봇이 경쟁을 펼쳤다.중국 로봇 산업을 선도하는 유니트리(위수커지)의 왕싱싱 최고경영자(CEO)는 관영 인민일보와의 인터뷰에서 ‘로봇 올림픽’에 대해 “휴머노이드 로봇 산업은 아직 초기 단계”라면서 “인간이 하는 모든 일을 로봇이 하는 것이 목표”라고 밝혔다.왕 CEO는 “반년 전만 해도 로봇이 격투를 벌이려면 1~2년은 걸릴 것이라고 생각했지만 실제로는 인공지능(AI) 기술 덕분에 몇 달 만에 완성됐다”고 강조했다.유니트리는 2020년 로봇 개를 처음 출시한 뒤 휴머노이드 로봇 개발에 집중하고 있는데 왕 CEO는 그 이유에 대해 AI 기술 발전 덕분이라고 설명했다.초기 AI는 숫자, 사진, 얼굴 등을 인식하는 것과 같은 단일 기능이었지만, 최근 많은 일을 할 수 있는 멀티모달 범용 AI 기술이 나오면서 그에 상응하는 휴머노이드 범용 로봇 수요가 생겨났기 때문이다.중국에서는 휴머노이드 로봇의 상용화가 빠르게 진척되고 있어 수천만 건의 주문이 이어지고 있다.투자은행 모건스탠리는 2028년까지 중국 로봇 시장 규모가 연평균 23% 성장하여 1080억 달러(약 149조원)에 이를 것으로 전망했다.올해 들어 중국은 자국의 로봇 기술력을 과시하기 위해 로봇 마라톤, 로봇 격투대회 등을 잇따라 열고 있으며 이번 로봇 올림픽은 그동안 축적된 역량을 한꺼번에 보여주는 장이다.중국 공업정보화부는 2년전 ‘휴머노이드 로봇 혁신 발전 지침’을 발표하고 2027년까지 로봇 기술의 국제 경쟁력을 확보하겠다는 목표를 세웠다.