“‘시커먼 뿔’이 머리 뒤덮어”…美콜로라도 공포로 물들인 ‘악마 토끼’, 알고보니

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 ‘쇼프 유두종 바이러스’에 감염돼 머리에 뿔 모양 혹이 자란 토끼. 9뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘쇼프 유두종 바이러스’에 감염돼 머리에 뿔 모양 혹이 자란 토끼. 9뉴스 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 콜로라도주에서 머리에 검은색 뿔 같은 돌기가 자란 기괴한 모습의 토끼들이 연이어 목격되며 주민들 사이에 불안감이 퍼지고 있다. 야생동물 당국은 이 증상이 바이러스 감염에 의한 것이지만 치료법은 없다고 밝혔다.12일(현지시간) 미 9뉴스 등 외신에 따르면 콜로라도주 포트콜린스 지역 주민들은 최근 머리에 검은색 촉수나 뿔 같은 것이 자란 토끼들을 잇따라 발견했다고 신고했다.포트콜린스 남동부 지역에 거주하는 수잔 맨스필드는 “토끼 입 주변에 검은색 가시나 ‘가시털’ 같은 것들이 돋아있었다”며 “마치 검은 이쑤시개들이 입 주변에 박혀 있는 것 같았다”고 설명했다.그러면서 “겨울을 넘기지 못할 줄 알았는데 살아남았고, 다시 나타났을 때는 돌기가 더 커져 있었다”고 말했다.다른 주민은 이러한 토끼에 대해 “머리 전체에 딱지 비슷한 혹이 돋아난 모습”이라고 표현했다.‘콜로라도 공원 야생동물청’(CPW)은 이런 증상이 바이러스 감염 때문이라고 설명했다.‘쇼프 유두종 바이러스’라고 명명된 이 바이러스는 야생 토끼는 물론 반려용 토끼에게서도 발견된다. 바이러스를 옮기는 곤충들이 활발해지는 여름과 가을에 감염 사례가 집중되는 것으로 알려졌다.콜로라도 공원 야생동물청 측은 “이 증상은 양성 종양의 특징을 보이지만 알려진 치료법이 없다”며 “이 바이러스가 토끼들 사이에서는 전염될 수 있지만 사람이나 개, 다른 야생동물에게는 전염되지 않는다”고 강조했다.그러면서 “해당 바이러스가 시민 건강에 위험하지는 않으나, 감염 의심 토끼 발견 시 접근이나 접촉을 피하고 적정 거리를 유지해달라”고 권고했다.