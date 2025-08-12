엔비디아, 반도체 中매출 15% 美정부에 낸다

저사양 H20 수출 허가 받는 조건

블룸버그 “美기업사 유례없는 일”

230억弗 팔 경우 美 34억弗 받아

2025-08-12 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계 인공지능(AI) 칩 시장의 90% 이상을 점유한 엔비디아가 중국에서 발생하는 매출의 15%를 미국 정부에 내기로 하고 반도체 중국 판매 허가를 받은 것으로 밝혀졌다.파이낸셜타임스(FT)는 11일 AI 칩 1, 2위 기업인 엔비디아와 AMD가 중국 시장에 대한 반도체 수출 허가를 받는 조건으로 중국 매출의 15%를 미국 정부에 지급하기로 합의했다고 보도했다. 미국 정부의 소식통은 엔비디아가 중국 내 H20 칩 매출의 15%를 정부에 내기로 동의했으며, AMD도 MI308 칩 매출의 15%를 내기로 했다고 밝혔다.글로벌 투자은행(IB) 번스타인은 올해 엔비디아의 H20 중국 매출을 약 230억 달러(약 32조원)로 추정했다. 이 경우 미국 정부는 엔비디아로부터 약 34억 5000만 달러(4조 8000억원)를 확보하게 된다. 도널드 트럼프 행정부는 이렇게 받은 자금을 어떻게 사용할지는 아직 결정하지 않은 것으로 알려졌다.이런 ‘수익 공유형’ 수출 허가는 유례를 찾기 어려운 일이다. 특히 매출의 15%를 정부에 지불하는, 이른바 ‘수출세’는 미국 현대 기업사에 유례없는 일이라고 블룸버그통신은 전했다.트럼프 대통령은 지난 4월부터 전임 조 바이든 정부가 AI 칩의 성능을 제한했던 것에서 더 나아가 엔비디아의 중국용 저사양 H20칩의 수출을 아예 금지했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 트럼프 대통령을 만난 뒤 AI 칩의 중국 수출을 재개한다고 지난달 15일 중국을 방문해 직접 밝혔다. 하지만 미국 정부의 수출 허가가 나지 않자 황 CEO는 지난 6일 다시 트럼프 대통령과 백악관에서 만났고 미 상무부의 허가가 나왔다. 이날은 트럼프 대통령이 반도체에 대해 100% 관세를 부과하겠다고 발표한 날이기도 하다.한편 중국 측은 엔비디아 칩에 악성 코드가 깔렸을 가능성이 있다며 보안 위험을 제기했다. 지난달 31일 중국 국가인터넷정보판공실은 엔비디아 관계자를 소환해 칩의 위치 추적 기능 등 안전 문제를 경고했다. 중국 관영 언론인 인민일보와 중국중앙(CC)TV도 “중국은 백도어(악성 코드)가 있는 칩을 사지 않을 것”이라며 엔비디아를 압박했다.