“이 늙은이 필요하면 연락해”…손흥민이 남긴 눈물의 영상 편지

이미지 확대 잉글랜드 프로축구 토트넘에서 미국 프로축구 로스앤젤레스FC로 이적한 손흥민이 토트넘 동료들에게 눈물의 영상 편지를 남겼다. 토트넘 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 잉글랜드 프로축구 토트넘에서 미국 프로축구 로스앤젤레스FC로 이적한 손흥민이 토트넘 동료들에게 눈물의 영상 편지를 남겼다. 토트넘 인스타그램 캡처

이미지 확대 손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 로스앤젤레스FC 입단 기자회견에서 유니폼을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 2025.8.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 로스앤젤레스FC 입단 기자회견에서 유니폼을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 2025.8.7 연합뉴스

이미지 확대 미국 로스앤젤레스FC로 이적한 손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 팬들에게 인사하고 있다. 2025.8.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 로스앤젤레스FC로 이적한 손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 팬들에게 인사하고 있다. 2025.8.7 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

잉글랜드 프로축구 토트넘에서 10년간 활약하고 미국 프로축구 로스앤젤레스FC(LAFC)로 이적한 손흥민이 토트넘 동료들에게 눈물의 영상 편지를 남겼다.토트넘은 7일 구단 공식 인스타그램에 ‘주장 손흥민이 선수들에게’라는 글과 함께 손흥민이 동료들에게 보내는 영상 메시지를 공개했다.코끝이 빨개진 채 상기된 얼굴로 등장한 손흥민은 “얘들아 안녕, 전 주장이야”라며 “뭐라고 말해야 할까”라고 말문을 열었다.이어 “너희는 정말 내게 전부였다. 그리고 너희는 진짜 전사들이야. 너희가 나를 존중해줘서 나는 매일 정말 특별한 기분이었다”면서 울먹였다.그러면서 “이제 끝이 왔고, 이제는 너희 차례다. 이 클럽을 더 특별하게, 더 빛나게 만들어달라”고 덧붙였다.그는 “멋진 추억들 고맙다”며 “너희의 헌신과 너희가 해준 모든 것, 나와 이 클럽을 위해 해준 모든 것에 감사하다”고 고마움을 전했다.그러면서 “얘들아, 정말 맹세하는데 나는 너희를 그 어떤 것보다 사랑해. 너희가 내 팀이라는 게 정말 감사했다”며 “너희 모두에게 최고의 행운을 빈다”고 전했다.손흥민은 “우리는 언제나 친구”라며 “혹시라도 이 늙은이에게 뭔가 필요하면 연락해. 난 언제나 너희 곁에 있을 것”이라고 말했다.이어 “모두 사랑한다. 그리고 모두에게 최고의 행운을 보낸다”고 덧붙였다.한편 LAFC는 이날 손흥민의 이적을 공식 발표했다. LAFC는 “토트넘으로부터 손흥민을 영입했다”며 “축구 역사상 가장 재능있고 인기 있는 아시아 선수 중 한 명인 손흥민은 토트넘에서 10년간 활약한 끝에 LAFC에 합류한다”고 발표했다.손흥민은 구단을 통해 “전 세계에서 가장 상징적인 스포츠 도시 중 하나인 LA에서, 큰 야망을 가진 LAFC에 합류하게 돼 매우 자랑스럽다”면서 “LA는 수많은 챔피언의 역사를 지닌 도시이고, 나는 그다음 장을 함께 써 내려가기 위해 왔다”고 인사를 전했다.