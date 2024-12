강경화 前 장관 “尹 비상계엄 일단락 과정, 韓 민주주의 힘과 회복탄력성 입증”

이미지 확대 강경화 전 외교부 장관. 아시아소사이어티 제공 닫기 이미지 확대 보기 강경화 전 외교부 장관. 아시아소사이어티 제공

강경화 전 외교부 장관이 4일(현지시간) BBC 인터뷰에서 “어젯밤 비상계엄령의 사건이 일단락되는 과정을 통해 한국 민주주의의 힘과 회복력을 증명했다”며 “대통령의 계엄령에 반대하는 시민과 정치인들의 신속한 반응이 그 증거”라고 말했다. 이어 “사태가 진정되는 것 같아 매우 안도하고 있다”고 덧붙였다.강 전 장관은 지난 3일 22시쯤 비상계엄 발령 소식을 들은 직후 상황을 회고하며 “제 첫 반응은 분열된 민주주의 국가인 우리나라에서 이런 일이 일어날 수 없다는 것이었다”며 “밤새도록 국회가 제 역할을 하고 시민들이 거리로 나와 철회를 요구하는 것을 보면서, 결국 우리나라의 민주주의가 강하고 회복력이 있다는 것을 보여줬다”고 말했다.강 전 장관은 “윤 대통령이 최근 자신과 부인 김건희 씨 논란에 대응하는 방식을 두고 점점 인기를 잃었고 야당이 국회에서 이 문제를 과장한다고 주장해 왔다”고 지적하면서 “윤 대통령이 스스로 자초한 작금의 위기를 타개할 방법은 오직 윤 대통령 자신에게 달렸다”(“The ball is in the president‘s court to find a way out of this corner that he himself has put in.”)고 주장했다.강 전 장관은 2017년 6월부터 2021년 2월까지 문재인 정부 외교부 장관을 지냈고, 현재 미국 싱크탱크 아시아소사이어티 회장을 맡고 있다.