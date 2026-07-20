[사설] 중동 위기에 다시 유가 급등, 경제 충격 최소화 대비를

이미지 확대 중동전쟁의 불안이 다시 확대되면서 9주 연속 하락세를 잇던 전국 주유소 기름값의 하락폭이 축소됐다. 오피넷에 따르면 7월 셋째주(12~16일) 휘발유 평균 판매가는 ℓ당 15.5원 내린 1877.5원으로 집계됐다. 사진은 19일 휘발유와 경유를 ℓ당 1875원에 판매 중인 서울의 한 주유소 모습. 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 중동전쟁의 불안이 다시 확대되면서 9주 연속 하락세를 잇던 전국 주유소 기름값의 하락폭이 축소됐다. 오피넷에 따르면 7월 셋째주(12~16일) 휘발유 평균 판매가는 ℓ당 15.5원 내린 1877.5원으로 집계됐다. 사진은 19일 휘발유와 경유를 ℓ당 1875원에 판매 중인 서울의 한 주유소 모습. 홍윤기 기자

2026-07-21 27면

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미국과 이란의 전면전 위기에 국제유가가 급등하고 있다. 지난달 양국이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 배럴당 70달러 선에 머물던 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유는 어제 각각 80달러와 90달러를 넘어섰다. 무력 충돌이 격화돼 전면전이 현실화할 경우 지난 4월 휴전 이전 수준인 배럴당 100~120달러대로 치솟을 것이란 전망이 나온다.미국과 이란은 이달 11일부터 연일 공습을 주고받고 있다. 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 긴장은 미군 사망에 대한 보복과 응징으로 번지며 일파만파 확장되는 추세다. 지난 17일 이란의 미사일·드론 공격으로 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 숨진 데 이어 이라크에서도 미군 1명이 추가로 사망했다. 도널드 트럼프 대통령은 이란에 대한 공습이 “세 명의 전사자를 기리기 위한 보복전”임을 공개적으로 강조하며 강경 기조를 굽히지 않고 있다.호르무즈 해협 재봉쇄 가능성에 더해 예멘 후티 반군의 홍해 공격 재개 우려까지 커지면서 글로벌 원유 공급망 불안은 한층 증폭되고 있다. 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협과 홍해 항로가 동시에 마비될 경우 중동산 원유 수입 비중이 54%에 달하는 우리나라로서는 타격이 불가피하다. 원유 수급 차질이 현실화하고 운송비와 보험료까지 뛰면 과거 중동 분쟁 초기와 같은 기름값 급등이 재연될 가능성을 배제하기 어렵다. 에너지 가격 상승이 원자재·물류비를 자극해 물가 전반을 끌어올릴 위험도 크다.정부는 국내 정유업계가 선제적으로 확보한 7~9월 원유 도입 물량을 근거로 단기적인 원유 수급에는 문제가 없다는 입장이다. 이에 따라 당장 원유 자원안보 위기경보의 상향 조치 등은 고려하지 않는다고 했다. 단기적으로는 민간 재고와 정부 비축유로 버틴다 해도 교전이 장기화하면 한계에 봉착할 수밖에 없다. 과도하게 국민 불안과 불편을 키울 필요는 없지만 국내 경제에 미칠 파장을 최소화하기 위한 치밀한 대비까지 미뤄선 안 된다.