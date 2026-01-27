[사설] 천장 뚫는 코스피·코스닥… 기업 성장·혁신 뒷받침돼야

이미지 확대 27일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 관계자들이 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 오른 5,084.85로 장을 마감했다. 코스닥 지수도 전장보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1,082.59로 거래를 마쳤다. 2026.1.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 27일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 관계자들이 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 오른 5,084.85로 장을 마감했다. 코스닥 지수도 전장보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1,082.59로 거래를 마쳤다. 2026.1.27 연합뉴스

코스피와 코스닥 지수가 연일 새 역사를 쓰고 있다. 어제 코스피는 전 거래일 대비 135.26포인트(2.73%) 오른 5084.85에 거래를 마감해 사상 최고치를 기록했다. 종가 기준으로 5000선 돌파는 처음이다. 코스닥도 전 거래일보다 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59에 거래를 마쳤다. 4년 만에 ‘천스닥’을 탈환한 기세가 이틀 연속 이어졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 갑작스러운 관세 상향 언급으로 장 초반에는 잠시 시장이 흔들렸으나 곧 반등하는 저력을 보여 줬다.‘코스피 5000, 코스닥 1000’ 시대가 현실이 됐다는 점은 놀라운 일이다. 그러나 수치의 달성은 끝이 아니라 시작이다. 우리 증시가 안정적인 선진 시장으로 도약할지 아니면 일시적인 투기 광풍의 놀이터로 전락할지는 이 시간 이후의 선택에 달려 있다. 코스피 5000을 이끈 주역은 반도체와 인공지능(AI) 등 일부 대형 성장주다. 이제는 더 넓은 업종과 기업군에서 생산성과 수익성을 끌어올리는 구조 개혁을 서둘러야 한다.그런 맥락에서 주식시장의 열기와 달리 기업들의 체감 경기가 여전히 냉랭한 현실은 우려스럽다. 한국은행이 어제 발표한 1월 기업경기조사에 따르면 이달 전 산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.2포인트 내린 94.0으로 집계됐다. 100을 밑돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 비관적이라는 의미다. 반도체 등 제조업 수출 호황에도 서비스업 등 비제조업 실적이 악화하면서 기업들의 체감 경기가 석 달 만에 나빠진 것으로 나타났다.코스닥 1000 돌파도 시장 체질을 바꾸지 못하면 지속 가능이 어렵다는 우려가 커지고 있다. 기술력과 사업 모델을 제대로 평가할 수 있는 전문 심사, 부실 기업의 과감한 퇴출, 기관투자자의 중소형 성장주 연구와 장기 보유를 유도하는 제도적 유인 등을 강화할 필요가 있다. 단기 급등과 조정에 일희일비하기보다 기업의 혁신과 질적 성장에 매진해야 할 때다.