[사설] 1분에 한 번꼴 “변화” 외친 장동혁 대표, 허언 아니어야

2025-12-22

국민의힘 장동혁 대표가 지난 19일 국민의힘 충북도당 당원교육 연설에서 변화를 천명했다. 총 14분의 연설에서 “변화”를 14차례나 강조했으니 1분에 한 번꼴로 변화를 다짐한 셈이다.장 대표는 연설에서 “계엄과 탄핵이 가져온 결과에 대해서는 책임을 져야 된다”며 “이제 그 바탕 위에서 변화를 시작하려 한다”고 했다. 특히 “저는 아직도 헌법재판소 심판 과정에 절차상의 문제점들이 있다고 생각함에도 불구하고 헌법재판소의 결정을 존중한다는 입장을 계속 유지해 왔다”고 했다. 이는 ‘계엄은 잘못됐지만 탄핵에는 반대한다’던 그의 기존 입장과는 다른 결이어서 당 안팎의 시선이 쏠릴 수밖에 없다.만시지탄이지만 지금이라도 장 대표가 변화를 말하는 것은 다행스럽다. 부동산, 고환율, 입법 독주 등 정부 여당의 실책이 이어졌음에도 국민의힘은 야당으로서의 견제 기능을 조금도 하지 못했다. 계엄과 탄핵의 굴레를 벗기는커녕 ‘윤 어게인’ 세력에 미련을 버리지 못하는 태도로 일관해 지지율이 답보 상태를 면하지 못했다.당내 기반이 약한 장 대표 입장에서는 핵심 지지층인 ‘윤 어게인’ 세력과 절연하는 것이 모험일 수 있다. 하지만 눈앞의 이익에 급급한다면 중도 확장은 공염불일 뿐이다. 과거를 끊어내지 못하고서는 당장 내년 6월 지방선거를 제대로 치를 수가 없다. 송석준 의원이 얼마 전 국회 본회의장에서 큰절을 하며 계엄에 사과했고 ‘윤핵관’ 윤한홍 의원까지 윤석열 전 대통령과의 절연을 주장하고 나선 마당이다. 국민의힘을 향한 바닥 민심이 오죽 심각했으면 그랬을지 미루어 짐작할 수 있다. 한동훈 전 대표 가족 연루 의혹이 제기된 당게시판 문제, 공천 시 당원 투표 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 올리는 문제에 어떤 합리적 결단을 내릴지 장 대표의 행보에 어느 때보다 큰 무게가 실렸다.장 대표의 말이 또 허언이 되고 만다면 앞으로는 아무도 그를 믿지 않을 것이다.