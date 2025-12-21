8살·6살 자매 납치 후 성폭행… 경찰 보자 고가도로서 뛰어내린 인도 남성

방금 들어온 뉴스

8살·6살 자매 납치 후 성폭행… 경찰 보자 고가도로서 뛰어내린 인도 남성

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-21 08:01
수정 2025-12-21 08:40
피의자, 유부남에 딸도 있어
아동폭력 자료 이미지. 서울신문DB
아동폭력 자료 이미지. 서울신문DB


인도에서 8살·6살 자매를 납치한 후 성폭행한 남성이 경찰에 쫓기자 고가도로에서 뛰어내리는 사건이 발생했다.

20일(현지시간) 인도 PTI통신 등에 따르면 사건은 지난 13일 뉴델리 남서쪽 구루가온시(市) 외곽 마네사르 지역에서 발생했다.

피의자인 29세 남성 사르베시는 들판에서 놀고 있던 자매에게 초콜릿을 주며 유인해 오토릭샤(삼륜차)에 태웠다. 사르베시는 이들 자매를 납치한 후 6살 동생이 오토릭샤에 앉아 있는 사이 8살 언니를 외딴 곳으로 데려가 강간한 것으로 조사됐다.

사르베시가 어린 소녀들과 함께 있는 것을 본 지역 주민들이 경찰에 신고했고, 출동한 경찰은 본 사르베시는 현장에서 도망쳤다.

경찰은 추적 작전을 벌인 끝에 이틀 뒤인 지난 15일 범행 장소에서 약 5㎞ 떨어진 고속도로 인근에서 사르베시를 발견했다. 그는 경찰은 보자 고가도로에서 뛰어내렸고 두 다리에 골절상을 입었다.

이후 병원으로 이송돼 골절 치료를 받고 있는 사르베시는 경찰에 범행을 자백한 것으로 알려졌다.

사르베시에게는 아내와 딸도 있는 것으로 경찰은 파악했다.

사건을 수사하는 마네사르 경찰서는 사르베시를 아동성범죄보호법 위반 혐의로 입건했으며 병원에서 퇴원하는 대로 체포할 방침이다.
이정수 기자
