[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 급등세 확산…드림시큐리티 상한가, 통신·보안주 강세

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15일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목 전반에 매수세가 몰리며 강한 상승 흐름이 이어지고 있다. 특히 통신장비, 광통신, 보안 관련 종목들이 거래량 상위권에 대거 포진했고, 일부 중소형주는 상한가를 기록했다.거래량 기준 상위 종목 가운데 서울전자통신(027040)은 4258만 5308주가 거래되며 가장 활발한 흐름을 보였다. 주가는 964원으로 전일 대비 27.68% 급등했다. 아주IB투자(027360)는 3220만 7645주가 거래되며 29.93% 오른 1만 1330원을 기록했고, 쏠리드(050890)는 2915만 7095주 거래 속에 8.53% 상승한 1만 8320원에 거래됐다. 한국첨단소재(062970)는 8.49% 오른 4215원, 기가레인(049080)은 9.22% 상승한 2725원을 나타냈다.급등 종목도 잇따랐다. 드림시큐리티(203650)는 1766만 6884주가 거래되며 2730원까지 올라 상한가를 기록했다. 파인텍(131760)도 829원으로 29.94% 상승하며 가격제한폭까지 올랐고, SGA솔루션즈(184230) 역시 703원으로 29.94% 올라 상한가에 진입했다. 아톤(158430)은 29.60% 오른 8800원, 서울전자통신은 27.68% 오른 964원, 에이치케이(044780)는 27.28% 상승한 1871원으로 강세를 보였다.광통신 및 네트워크 장비 관련 종목의 동반 강세도 두드러졌다. 우리로(046970)는 16.95% 오른 1만 3870원, 이노인스트루먼트(215790)는 11.08% 상승한 3710원, 쏠리드는 8.53% 오른 1만 8320원을 기록했다. 반면 대한광통신(010170)은 거래량 2051만 9458주, 거래대금 4097억 9000만원 수준으로 활발한 거래를 보였지만 주가는 1.99% 내린 1만 9750원으로 차별화됐다.거래대금 상위 종목은 쏠리드 5472억 5800만원, 대한광통신 4097억 9000만원, 아주IB투자 3910억 1900만원, 우리기술(032820) 3182억 1400만원, 우리로 3169억 1400만원 순으로 집계됐다. 거래가 집중된 종목들 가운데 우리기술은 4.76% 오른 2만 2000원, 다날(064260)은 4.19% 상승한 8200원, KBI메탈(024840)은 17.00% 오른 2925원, 엔투텍(227950)은 16.05% 상승한 629원을 나타냈다.전반적으로 코스닥 거래 상위 종목군은 상승 종목 수가 우세한 가운데 상한가 종목이 복수 출현하며 단기 매수 심리가 강화된 모습이다. 다만 대한광통신처럼 거래가 크게 늘었음에도 주가가 약세를 보이는 종목도 있어 종목별 수급 차별화는 이어질 것으로 보인다.