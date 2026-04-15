[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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14일(현지시간) 미국 증시는 나스닥 종합 및 S＆P 500 지수가 상승세를 보인 가운데, 다우존스 지수도 동반 상승했다. 나스닥 종합 지수는 1.96% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했고, S＆P 500 지수도 1.18% 상승했다. 다우존스 지수는 0.66% 오른 4만 8535.99포인트를 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 0.66% 오른 4만 8535.99포인트로 마감했다. 시작가는 4만 8272.03포인트였으며 최고가는 4만 8592.29포인트, 최저가는 4만 8192.30포인트를 기록했다. 하루 거래량은 5억 2791만 9000주였다.나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서는 나스닥 종합 지수가 2만 3639.08포인트로 마감하며 1.96% 상승했다. 시작가는 2만 3331.50포인트였고 최고가는 2만 3639.08포인트를 기록했다. 하루 거래량은 15억 1106만 2000주였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6967.38포인트로 마감하며 1.18% 상승했다. 시작가는 6910.20포인트, 최고가는 6969.42포인트, 최저가는 6905.17포인트를 기록했다. 하루 거래량은 30억 2482만 5000주였다.한편 다우운송 지수는 2만 1263.77포인트로 2.03% 상승했으며 나스닥 100 지수는 2만 5842.00포인트로 1.81% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 9224.12포인트로 2.04% 상승했다.VIX 지수는 18.36으로 0.76포인트 하락(-3.97%)하며 마감했다. 이 지수는 20 미만을 기록하며 안정적인 시장 상태를 나타냈다.