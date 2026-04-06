[서울데이터랩]케어젠 16.28% 급락 코스닥 시가총액 상위 종목 혼조세

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코스닥 시가총액 상위 종목들이 상승과 하락을 오가는 혼조세를 보이고 있다.6일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 36만 7000원으로 전 거래일 대비 0.41% 상승하며 거래량 14만 470주를 기록하고 있다. 시가총액은 19조 6469억원이며, 외국인 비율은 13.93%이다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 19만 9000원으로 3.32%의 상승세를 보이며, 거래량은 40만 8692주에 달한다. 시가총액은 19조 4683억원이며, 외국인 비율은 14.05%이다.시가총액 3위 에코프로(086520)는 0.92% 상승하며 14만 2800원에 거래되고 있다. 삼천당제약(000250)은 1.23% 상승, 레인보우로보틱스(277810)는 0.19% 상승했다. 반면 에이비엘바이오(298380)는 1.28% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 2.89% 하락, 리노공업(058470)은 3.08% 하락을 기록하고 있다. HLB(028300)는 보합세를 보이며, 펩트론(087010)은 0.54% 하락하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(141080) ▼3.77%, 원익IPS(240810) ▲0.35%, ISC(095340) ▲2.32%, 보로노이(310210) ▼3.76%, 케어젠(214370) ▼16.28%, 이오테크닉스(039030) ▼1.26%, 펄어비스(263750) ▼3.32%, 로보티즈(108490) ▼1.02%, 우리기술(032820) ▼4.40%, HPSP(403870) ▼0.83% 등의 성적을 기록하고 있다.상위 종목들의 주가 등락은 엇갈리지만, 에코프로비엠과 ISC가 상승세를 보이며 주목받고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들은 비교적 안정적인 거래를 보이고 있으며, 거래량은 우리기술이 813만 8174주로 가장 활발한 모습을 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]