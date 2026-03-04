[서울데이터랩]흥구석유 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]흥구석유 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-04 16:51
수정 2026-03-04 16:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


4일 오후 3시 40분 흥구석유(024060)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 흥구석유는 장 중 15,880,543주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 6,850원 오른 29,700원에 마감했다.

한편 흥구석유의 PER은 1,980.00으로 매우 높아 과대평가되었을 가능성을 시사하며, ROE는 0.79%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.

이어 상승률 2위 인트론바이오(048530)는 주가가 29.96% 폭등하며 종가 6,420원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한탑(002680)의 주가는 842원으로 29.94% 폭등하며 마감했다. 상승률 4위 중앙에너비스(000440)는 29.90% 상승하며 32,800원에 마감했다. 상승률 5위 아이톡시(052770)는 29.89%의 상승세를 타고 604원에 마감했다.

6위 지에스이(053050)는 4,010원으로 29.77% 상승 마감했다. 7위 앤디포스(238090)는 종가 2,915원으로 23.26% 상승 마감했다. 8위 한일사료(005860)는 종가 4,330원으로 20.45% 상승 마감했다. 9위 그린리소스(402490)는 10,810원으로 11.10% 상승 마감했다. 10위 이엠앤아이(083470)는 744원으로 9.41% 상승 마감했다.



이밖에도 로스웰(900260) ▲7.37%, 제넥신(095700) ▲7.22%, SKAI(357880) ▲5.08%, THE E＆M(089230) ▲4.24%, 미래생명자원(218150) ▲3.99%, 한일단조(024740) ▲2.79%, 에이치엠넥스(036170) ▲2.37%, 캐리소프트(317530) ▲1.98%, 피에스케이홀딩스(031980) ▲1.70%, 오스템(031510) ▲1.47% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이날 주식 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로