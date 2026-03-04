[서울데이터랩]에임드바이오 17.88% 하락 코스닥 주요 종목 하락세

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]에임드바이오 17.88% 하락 코스닥 주요 종목 하락세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-04 14:10
수정 2026-03-04 14:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 주요 종목들이 하락세를 보이고 있다.

4일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재 13만 9800원으로 전 거래일 대비 14.76% 하락해 시가총액 18조 9815억원을 기록하고 있다. 외국인 비율은 21.00%이며 거래량은 300만 2288주에 달한다. 알테오젠(196170)은 34만 1000원으로 10.97% 하락하며 시가총액 18조 2455억원을 기록 중이다. 외국인 비율은 13.95%이며 거래량은 42만 3163주다.

에코프로비엠(247540)은 13.48% 하락했으며 삼천당제약(000250)은 11.14% 하락을 기록하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 12.98% 하락했고 에이비엘바이오(298380)는 14.14% 하락 중이다. 리노공업(058470)은 6.64% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 9.90% 하락세를 보이고 있다. HLB(028300)는 12.85% 하락, 리가켐바이오(141080)는 12.43% 하락하고 있다.



한편 케어젠(214370) 12.17% 하락, 원익IPS(240810) 8.50% 하락, 펩트론(087010) 9.09% 하락, 보로노이(310210) 11.74% 하락, 이오테크닉스(039030) 7.71% 하락 등 내림세를 보이고 있다. 메지온(140410) 8.75% 하락, ISC(095340) 5.26% 하락, 올릭스(226950) 10.50% 하락, 펄어비스(263750) 9.50% 하락, 에임드바이오(0009K0) 17.88% 하락을 기록하고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보이고 있으며 일부 종목은 두 자릿수 하락률을 기록하고 있다. 특히 에임드바이오와 에코프로의 하락폭이 두드러진다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 주요 종목들의 현재 주가 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로