국힘 서범수, 바리깡 삭발 “지방선거 후보들이 중앙정치 잘못 짊어져 가혹”

세줄 요약 서범수 국민의힘 의원이 6·3 지방선거를 앞두고 12·3 비상계엄 이후 당에 대한 실망을 사과하며 삭발했다. 그는 후보들이 중앙정치의 잘못을 떠안는 현실이 가혹하다며, 말보다 행동으로 진정성을 보이겠다고 밝혔다. 6·3 지방선거 앞두고 서범수 의원 삭발 단행

비상계엄 이후 당 실망 사과, 중앙정치 책임 언급

지방선거 후보들 억울함 호소, 공약 평가 당부

이미지 확대 서범수 국민의힘 의원이 6·3 지방선거를 앞둔 18일 “지방선거는 부디 중앙정치와 분리해서 후보들을 평가해 주시기 바란다”며 삭발하고 있다. 유튜브 채널 ‘서범수TV’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 서범수 국민의힘 의원이 6·3 지방선거를 앞둔 18일 “지방선거는 부디 중앙정치와 분리해서 후보들을 평가해 주시기 바란다”며 삭발하고 있다. 유튜브 채널 ‘서범수TV’ 캡처

이미지 확대 서범수 국민의힘 의원이 6·3 지방선거를 앞둔 18일 “지방선거는 부디 중앙정치와 분리해서 후보들을 평가해 주시기 바란다”며 삭발하고 있다. 유튜브 채널 ‘서범수TV’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 서범수 국민의힘 의원이 6·3 지방선거를 앞둔 18일 “지방선거는 부디 중앙정치와 분리해서 후보들을 평가해 주시기 바란다”며 삭발하고 있다. 유튜브 채널 ‘서범수TV’ 캡처

이미지 확대 국회 행정안전위원회 국민의힘 간사인 서범수 의원이 18일 오전 국회에서 열린 행안위 전체회의에서 윤건영(오른쪽) 더불어민주당 간사와 회의장 밖에서 대화를 마치고 들어오고 있다. 2026.5.18 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 국회 행정안전위원회 국민의힘 간사인 서범수 의원이 18일 오전 국회에서 열린 행안위 전체회의에서 윤건영(오른쪽) 더불어민주당 간사와 회의장 밖에서 대화를 마치고 들어오고 있다. 2026.5.18 뉴시스

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서범수 국민의힘 의원이 6·3 지방선거를 앞두고 “지난 12·3 비상계엄 이후 국민의힘이 국민의 기대에 못 미치고 많은 실망을 드렸다”며 18일 삭발을 단행했다.서 의원은 이날 오후 울산 울주중부종합복지타운에서 긴급 기자회견을 열고 “선거를 앞두고 어려운 국면이 된 것은 중앙당과 중앙정치로 인한 것”이라며 이같이 밝혔다.그는 “6·3 지방선거 후보들이 자신이 저지르지도 않은 잘못의 무게를 온몸으로 짊어진 채 출발선에 서 있다”며 “이것은 너무나 가혹한 일”이라고 말했다.이어 “이 혼란의 한복판에 있는 정치인의 한 사람으로서 여러분께 차마 고개를 들 수 없다. 수차례 사과 말씀을 드린다”며 “말로 하는 사과는 이미 무게를 잃었다는 걸 (알기에) 삭발로 저의 진정성을 보여드리겠다”고 설명했다.서 의원은 “제가 삭발을 결심했을 때 가족과 보좌진, 주변 분들께서 ‘당신이 짊어진다고 민심이 돌아오겠느냐’, ‘선거철 쇼라고 손가락질받을 수 있다’고 극구 말렸다”면서 “하지만 이러지 않고서는 우리 후보들의 눈을 똑바로 바라볼 수 없다. 무엇보다 자신의 잘못이 아닌 이유로 가장 소중한 기회를 빼앗길지도 모른다는 사실이 저를 힘들게 한다”고 했다.그러면서 “머리카락은 다시 자란다. 그러나 우리 후보들이 짊어진 억울함은 시간이 지난다고 저절로 사라지지 않는다”며 “여러분의 질책, 비난, 회초리 달게 받겠다. 여러분의 분노와 실망은 모두 저를 향해 쏟아달라”고 강조했다.서 의원은 끝으로 “대신 지방선거에 나선 우리 후보들은 객관적으로 평가해 주시길 간곡히 부탁드린다. 누가 우리 울주를 더 잘 알고 이웃 사람을 더 깊이 이해하는지 후보의 공약과 능력으로 판단해달라”고 당부했다.서 의원은 기자회견에서 준비한 연설문을 읽은 뒤 연단 중앙에 앉아 미용사의 전기이발기(속칭 바리깡)에 머리를 맡겼다.서 의원은 12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 표결에 참여한 바 있다.울산에서는 최근 더불어민주당과 진보당이 울산시장 후보 단일화 추진에 합의했다. 보수 진영에서는 김두겸 국민의힘 후보와 박맹우 무소속 후보가 뛰고 있다.